Идеальное блюдо для всей семьи: быстрый рецепт для уютного ужина

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушеная картошка с мясом — универсальное блюдо, которое подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола. Рецептов этого блюда существует множество, но предлагаем классический вариант, где мясо буквально тает во рту благодаря особому способу приготовления.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушёная картошка с мясом

Ингредиенты:

Телятина — 1 кг

Картофель — 2 кг

Репчатый лук — 2 головки

Морковь — 1 крупная

Чеснок — по вкусу

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Оливковое масло — 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Нарежьте телятину крупными кусками и обжарьте в казане на оливковом масле. Готовьте на среднем огне, пока мясо не утратит влагу. Крышкой закрывать казан не нужно. Посолите мясо, добавьте нарезанный кубиками лук, затем нашинкованную морковь. Перемешайте и обжаривайте под крышкой около 30 минут до золотистого цвета. Пока мясо тушится, очистите картофель и нарежьте его тонкими дольками. Добавьте картофель в казан к мясу, налейте немного воды, доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте его до минимального. Тушите 20-40 минут, в зависимости от сорта картофеля. За 5 минут до готовности добавьте мелко нарубленный чеснок и укроп.

Это простое, но невероятно ароматное и сытное блюдо готовится легко и понравится всей семье!

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

