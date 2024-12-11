Идеальное блюдо для всей семьи: быстрый рецепт для уютного ужина

Тушеная картошка с мясом — универсальное блюдо, которое подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола. Рецептов этого блюда существует множество, но предлагаем классический вариант, где мясо буквально тает во рту благодаря особому способу приготовления.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом
Ингредиенты:
Телятина — 1 кг
Картофель — 2 кг
Репчатый лук — 2 головки
Морковь — 1 крупная
Чеснок — по вкусу
Укроп — по вкусу
Соль — по вкусу
Оливковое масло — 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Нарежьте телятину крупными кусками и обжарьте в казане на оливковом масле.
Готовьте на среднем огне, пока мясо не утратит влагу. Крышкой закрывать казан не нужно.
Посолите мясо, добавьте нарезанный кубиками лук, затем нашинкованную морковь.
Перемешайте и обжаривайте под крышкой около 30 минут до золотистого цвета.
Пока мясо тушится, очистите картофель и нарежьте его тонкими дольками.
Добавьте картофель в казан к мясу, налейте немного воды, доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте его до минимального.
Тушите 20-40 минут, в зависимости от сорта картофеля. За 5 минут до готовности добавьте мелко нарубленный чеснок и укроп.
Это простое, но невероятно ароматное и сытное блюдо готовится легко и понравится всей семье!
Уточнения
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).