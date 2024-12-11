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Идеальное блюдо для всей семьи: быстрый рецепт для уютного ужина

1:30
Еда

Тушеная картошка с мясом — универсальное блюдо, которое подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола. Рецептов этого блюда существует множество, но предлагаем классический вариант, где мясо буквально тает во рту благодаря особому способу приготовления.

Тушёная картошка с мясом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом

Ингредиенты:

  • Телятина — 1 кг
  • Картофель — 2 кг
  • Репчатый лук — 2 головки
  • Морковь — 1 крупная
  • Чеснок — по вкусу
  • Укроп — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Оливковое масло — 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте телятину крупными кусками и обжарьте в казане на оливковом масле.
  2. Готовьте на среднем огне, пока мясо не утратит влагу. Крышкой закрывать казан не нужно.
  3. Посолите мясо, добавьте нарезанный кубиками лук, затем нашинкованную морковь.
  4. Перемешайте и обжаривайте под крышкой около 30 минут до золотистого цвета.
  5. Пока мясо тушится, очистите картофель и нарежьте его тонкими дольками.
  6. Добавьте картофель в казан к мясу, налейте немного воды, доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте его до минимального.
  7. Тушите 20-40 минут, в зависимости от сорта картофеля. За 5 минут до готовности добавьте мелко нарубленный чеснок и укроп.

Это простое, но невероятно ароматное и сытное блюдо готовится легко и понравится всей семье!

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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