Ленивые вареники из творога: полезное блюдо, которое быстро готовится и нравится детям

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусных и нежных ленивых вареников с творогом, которые станут идеальным завтраком или лёгким ужином для всей семьи. Этот простой и быстрый рецепт обязательно станет вашим любимым, а процесс приготовления не займёт много времени и сил.

Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ленивые вареники из творога

Ингредиенты (на 1 порцию):

60 г домашнего творога (жирность 5%);

1 куриное яйцо;

30 г пшеничной муки;

соль;

ванильный сахар;

растительное масло.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром венчиком до полного растворения ванильного сахара. Добавьте творог, соль и муку, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Сформируйте шарики из полученной массы. Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите на неё шарики. Вскипятите воду и положите в неё творожные шарики. Варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность (максимальная мощность плиты). Шумовкой достаньте вареники, когда они всплывут, и переложите их в ёмкость. Добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте, чтобы масло равномерно распределилось и вареники не слиплись. Охладите готовые ленивые вареники и подавайте к столу.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.



Ленивые — различные блюда русской кухни, которые связаны между собой тем, что их приготовление упрощено (а потому более быстрое) по сравнению с традиционными рецептами приготовления аналогичных блюд.



