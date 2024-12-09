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Ленивые вареники из творога: полезное блюдо, которое быстро готовится и нравится детям

1:19
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусных и нежных ленивых вареников с творогом, которые станут идеальным завтраком или лёгким ужином для всей семьи. Этот простой и быстрый рецепт обязательно станет вашим любимым, а процесс приготовления не займёт много времени и сил.

Ленивые вареники из творога
Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ленивые вареники из творога

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 60 г домашнего творога (жирность 5%);
  • 1 куриное яйцо;
  • 30 г пшеничной муки;
  • соль;
  • ванильный сахар;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром венчиком до полного растворения ванильного сахара.
  2. Добавьте творог, соль и муку, тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  3. Сформируйте шарики из полученной массы.
  4. Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите на неё шарики.
  5. Вскипятите воду и положите в неё творожные шарики. Варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность (максимальная мощность плиты).
  6. Шумовкой достаньте вареники, когда они всплывут, и переложите их в ёмкость.
  7. Добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте, чтобы масло равномерно распределилось и вареники не слиплись.
  8. Охладите готовые ленивые вареники и подавайте к столу.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 

Ленивые — различные блюда русской кухни, которые связаны между собой тем, что их приготовление упрощено (а потому более быстрое) по сравнению с традиционными рецептами приготовления аналогичных блюд.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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