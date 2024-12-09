Ленивые вареники из творога: полезное блюдо, которое быстро готовится и нравится детям

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусных и нежных ленивых вареников с творогом, которые станут идеальным завтраком или лёгким ужином для всей семьи. Этот простой и быстрый рецепт обязательно станет вашим любимым, а процесс приготовления не займёт много времени и сил.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Приготовление:
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
Ленивые — различные блюда русской кухни, которые связаны между собой тем, что их приготовление упрощено (а потому более быстрое) по сравнению с традиционными рецептами приготовления аналогичных блюд.
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