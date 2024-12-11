Рецепт курицы по-дижонски: вкусный ужин за полчаса

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Не всегда есть желание проводить много времени у плиты, а затем убирать кухню после ужина. В такие моменты выручат простые рецепты, которые готовятся в одной посуде. Эксперты предложили идеальный вариант — курицу по-дижонски. Это сытное блюдо из бедер или голеней в сливочно-горчичном соусе с грибами, которое готовится быстро и просто.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриное филе

Ингредиенты:

Куриные бедра — 600 г

Шампиньоны — 250 г

Соль — 1 ч. л.

Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.

Черный молотый перец — 0,5 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Луковица — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Бульон (или вода) — 450 мл

Дижонская горчица — 2 ст. л.

Сливки 20% — 120 мл

Тархун или другая сушеная зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Посолите и поперчите куриные кусочки, затем обжарьте их на оливковом масле до золотистой корочки. Уберите мясо на тарелку. В той же посуде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте нарезанные грибы и готовьте до золотистого оттенка. Введите муку и сушеный чеснок, перемешайте. Верните курицу в сотейник, добавьте горячий бульон и сливки, положите горчицу и зелень. Доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и тушите блюдо около 20 минут, пока курица не станет мягкой.

Это блюдо отлично подойдет для ужина — минимум усилий и максимум вкуса!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.





