Рецепт курицы по-дижонски: вкусный ужин за полчаса

Не всегда есть желание проводить много времени у плиты, а затем убирать кухню после ужина. В такие моменты выручат простые рецепты, которые готовятся в одной посуде. Эксперты предложили идеальный вариант — курицу по-дижонски. Это сытное блюдо из бедер или голеней в сливочно-горчичном соусе с грибами, которое готовится быстро и просто.
Это блюдо отлично подойдет для ужина — минимум усилий и максимум вкуса!
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?