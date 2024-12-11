Здоровье в одной дольке: как защитить себя от серьёзных болезней

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — это не только незаменимый ингредиент для множества блюд, но и мощный помощник для здоровья. Его добавляют в супы, основные блюда, салаты, а в сочетании с соленым салом он становится особенно популярным в зимний период. Однако чеснок ценен не только своим вкусом — доктор Александр Мясников рассказал, от каких болезней он может защитить и как правильно его употреблять.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чеснок

Чеснок — один из самых доступных продуктов на рынке, но его польза огромна. По словам врача, он может помочь предотвратить даже серьёзные заболевания, включая онкологические.

Мясников рекомендует ежедневно съедать одну дольку чеснока в сыром виде. Этой небольшой порции достаточно, чтобы поддерживать здоровье кишечника.

Он отметил: "Чеснок может предотвращать полипы толстой кишки и рак толстого кишечника. Во всяком случае, World Cancer Research Fund рекомендует потребление чеснока с целью профилактики аденом кишечника".

Таким образом, включив чеснок в ежедневный рацион, вы не только разнообразите свои блюда, но и сделаете значимый вклад в профилактику серьёзных заболеваний.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



