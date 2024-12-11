Здоровье в одной дольке: как защитить себя от серьёзных болезней

Чеснок — это не только незаменимый ингредиент для множества блюд, но и мощный помощник для здоровья. Его добавляют в супы, основные блюда, салаты, а в сочетании с соленым салом он становится особенно популярным в зимний период. Однако чеснок ценен не только своим вкусом — доктор Александр Мясников рассказал, от каких болезней он может защитить и как правильно его употреблять.
Чеснок — один из самых доступных продуктов на рынке, но его польза огромна. По словам врача, он может помочь предотвратить даже серьёзные заболевания, включая онкологические.
Мясников рекомендует ежедневно съедать одну дольку чеснока в сыром виде. Этой небольшой порции достаточно, чтобы поддерживать здоровье кишечника.
Он отметил: "Чеснок может предотвращать полипы толстой кишки и рак толстого кишечника. Во всяком случае, World Cancer Research Fund рекомендует потребление чеснока с целью профилактики аденом кишечника".
Таким образом, включив чеснок в ежедневный рацион, вы не только разнообразите свои блюда, но и сделаете значимый вклад в профилактику серьёзных заболеваний.
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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