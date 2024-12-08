Лучшее лакомство для любителей шоколада — восхитительный шоколадный флан c жидким центром
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Флан из шоколада — это изысканное угощение для всех любителей шоколада. Его особенность в том, что снаружи он твёрдый и хрустящий, а внутри — жидкий.
Фото: flickr.com by sanctumsolitude, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадный флан
Чтобы подчеркнуть контраст вкусов и температур, флан подают с итальянским мороженым джелато и свежей клубникой, а также с ягодным соусом.
Для приготовления вам понадобятся:
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 2 столовые ложки;
- яйца — 2 штуки;
- яичные желтки — 3 штуки;
- коричневый сахар — 50 г;
- соль — 0,5 г;
- горький шоколад — 200 г.
Приготовление:
- Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и перемешайте до получения однородной массы. Снимите с огня и дайте немного остыть.
- Взбейте яйца и желтки с сахаром до однородности. Введите яичную массу в остывшую глазурь. Добавьте муку и соль. Перемешайте всё вилкой до однородности.
- Смажьте силиконовые формы сливочным маслом и присыпьте мукой или какао. Разлейте тесто по формам, заполнив их на две трети.
- Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте флан в течение 8-10 минут.
- Следите за временем, так как от продолжительности выпекания зависит степень пропекания центра. Готовый флан имеет жидкий центр, который схватывается только по краям.
- Дайте форме остыть и аккуратно извлеките флан на блюдо.
Уточнения
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру