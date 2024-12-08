Лучшее лакомство для любителей шоколада — восхитительный шоколадный флан c жидким центром

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Флан из шоколада — это изысканное угощение для всех любителей шоколада. Его особенность в том, что снаружи он твёрдый и хрустящий, а внутри — жидкий.

Фото: flickr.com by sanctumsolitude, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шоколадный флан

Чтобы подчеркнуть контраст вкусов и температур, флан подают с итальянским мороженым джелато и свежей клубникой, а также с ягодным соусом.

Для приготовления вам понадобятся:

сливочное масло — 100 г;

мука — 2 столовые ложки;

яйца — 2 штуки;

яичные желтки — 3 штуки;

коричневый сахар — 50 г;

соль — 0,5 г;

горький шоколад — 200 г.

Приготовление:

Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и перемешайте до получения однородной массы. Снимите с огня и дайте немного остыть. Взбейте яйца и желтки с сахаром до однородности. Введите яичную массу в остывшую глазурь. Добавьте муку и соль. Перемешайте всё вилкой до однородности. Смажьте силиконовые формы сливочным маслом и присыпьте мукой или какао. Разлейте тесто по формам, заполнив их на две трети. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте флан в течение 8-10 минут. Следите за временем, так как от продолжительности выпекания зависит степень пропекания центра. Готовый флан имеет жидкий центр, который схватывается только по краям. Дайте форме остыть и аккуратно извлеките флан на блюдо.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



