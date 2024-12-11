Полезны ли макароны и хлеб: как их есть с пользой

Картофель, макароны и хлеб часто критикуют за их "бесполезность", а бананы и вовсе считают лишними в рационе. Однако диетолог Маргарита Королева развеяла эти мифы и объяснила, как эти продукты могут быть полезны, если употреблять их правильно.
По словам врача, макароны из твердых сортов и цельнозерновые продукты являются источниками "медленных" углеводов и клетчатки, которые обеспечивают организм долгосрочной энергией. Однако важно соблюдать порцию — 70 г за один прием пищи будет достаточно.
Картофель тоже может быть полезным, если его запечь или отварить. Для снижения количества крахмала достаточно предварительно замочить клубни в воде.
Цельнозерновой хлеб богат витаминами, ферментами, клетчаткой, а также микро- и макроэлементами. Диетолог рекомендует ограничиться двумя тонкими кусочками.
Бананы также могут быть полезны, если выбирать недоспелые, зеленоватые плоды. В них содержится "резистентный" крахмал, который отличается от привычного.
Маргарита Королева поделилась личным кулинарным опытом: "На Занзибаре ела тушеные зеленые бананы с мясом и овощами в томатном соусе — попробуйте!"
Таким образом, важно выбирать качественные продукты, правильно их готовить и соблюдать умеренность, чтобы получать от них максимум пользы.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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