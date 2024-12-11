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Полезны ли макароны и хлеб: как их есть с пользой

1:30
Еда

Картофель, макароны и хлеб часто критикуют за их "бесполезность", а бананы и вовсе считают лишними в рационе. Однако диетолог Маргарита Королева развеяла эти мифы и объяснила, как эти продукты могут быть полезны, если употреблять их правильно.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

По словам врача, макароны из твердых сортов и цельнозерновые продукты являются источниками "медленных" углеводов и клетчатки, которые обеспечивают организм долгосрочной энергией. Однако важно соблюдать порцию — 70 г за один прием пищи будет достаточно.

Картофель тоже может быть полезным, если его запечь или отварить. Для снижения количества крахмала достаточно предварительно замочить клубни в воде.

Цельнозерновой хлеб богат витаминами, ферментами, клетчаткой, а также микро- и макроэлементами. Диетолог рекомендует ограничиться двумя тонкими кусочками.

Бананы также могут быть полезны, если выбирать недоспелые, зеленоватые плоды. В них содержится "резистентный" крахмал, который отличается от привычного.

Маргарита Королева поделилась личным кулинарным опытом: "На Занзибаре ела тушеные зеленые бананы с мясом и овощами в томатном соусе — попробуйте!"

Таким образом, важно выбирать качественные продукты, правильно их готовить и соблюдать умеренность, чтобы получать от них максимум пользы.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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