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Крупа булгур — модная альтернатива гречке или напрасно переоценённый продукт?

1:13
Еда

Многие люди, стремясь разнообразить рацион, ищут замену привычным крупам, таким как гречка и рис. Часто выбор падает на булгур — продукт, который стал популярным среди сторонников здорового образа жизни. Однако диетолог Михаил Гинзбург объяснил, стоит ли действительно менять привычные продукты на этот модный заменитель.

Кускус с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кускус с овощами

Булгур, безусловно, полезен. Он богат сложными углеводами, цинком, селеном, калием и витаминами группы В. Однако, как отметил врач, все эти полезные вещества уже содержатся в привычной гречке. К тому же булгур не обладает особыми преимуществами перед другими крупами. Гинзбург подчеркнул, что переоценивать его значение в рационе не стоит, тем более что в России булгур менее доступен: его труднее найти в магазинах, и стоит он дороже.

"Он [булгур] в принципе никаких особых преимуществ не имеет", — отметил диетолог.

Тем не менее, включение булгура в рацион для разнообразия или из-за личных предпочтений не запрещается. Но, как подчёркивает эксперт, гречка остаётся более доступным и универсальным выбором.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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