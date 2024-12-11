Многие люди, стремясь разнообразить рацион, ищут замену привычным крупам, таким как гречка и рис. Часто выбор падает на булгур — продукт, который стал популярным среди сторонников здорового образа жизни. Однако диетолог Михаил Гинзбург объяснил, стоит ли действительно менять привычные продукты на этот модный заменитель.
Булгур, безусловно, полезен. Он богат сложными углеводами, цинком, селеном, калием и витаминами группы В. Однако, как отметил врач, все эти полезные вещества уже содержатся в привычной гречке. К тому же булгур не обладает особыми преимуществами перед другими крупами. Гинзбург подчеркнул, что переоценивать его значение в рационе не стоит, тем более что в России булгур менее доступен: его труднее найти в магазинах, и стоит он дороже.
"Он [булгур] в принципе никаких особых преимуществ не имеет", — отметил диетолог.
Тем не менее, включение булгура в рацион для разнообразия или из-за личных предпочтений не запрещается. Но, как подчёркивает эксперт, гречка остаётся более доступным и универсальным выбором.
Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?