Идеальный заменитель мяса в подливе: насыщенный и ароматный вкус

Во время поста многие ищут способы разнообразить блюда и сделать их более сочными, например, добавив подливу. Но как приготовить её без мяса? Шеф-повар Рассел Кук поделился уникальным рецептом, в котором мясо заменяется корнем сельдерея.
Эксперт отметил, что подлива может быть насыщенной и вкусной, даже если исключить мясные ингредиенты. Вместо них ключевую роль играет корень сельдерея, который добавляет блюду приятный сладковатый вкус с ореховыми нотками. Кроме того, в корне сельдерея содержится крахмал, который придаёт подливе густоту.
Для приготовления подливы также понадобятся стандартные ингредиенты: лук, морковь, грибы, томаты или томатная паста. Такой рецепт не только идеально подходит для поста, но и может стать отличным дополнением к любому основному блюду.
Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Самый известный вид Сельдерей пахучий — распространённая овощная культура.
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