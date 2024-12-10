Идеальный заменитель мяса в подливе: насыщенный и ароматный вкус

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Во время поста многие ищут способы разнообразить блюда и сделать их более сочными, например, добавив подливу. Но как приготовить её без мяса? Шеф-повар Рассел Кук поделился уникальным рецептом, в котором мясо заменяется корнем сельдерея.

Фото: flickr.com by sao mai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Соус

Эксперт отметил, что подлива может быть насыщенной и вкусной, даже если исключить мясные ингредиенты. Вместо них ключевую роль играет корень сельдерея, который добавляет блюду приятный сладковатый вкус с ореховыми нотками. Кроме того, в корне сельдерея содержится крахмал, который придаёт подливе густоту.

Для приготовления подливы также понадобятся стандартные ингредиенты: лук, морковь, грибы, томаты или томатная паста. Такой рецепт не только идеально подходит для поста, но и может стать отличным дополнением к любому основному блюду.

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Самый известный вид Сельдерей пахучий — распространённая овощная культура.



