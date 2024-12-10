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Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

1:05
Еда

Начинки для пирожков бывают на любой вкус: кто-то предпочитает капусту, кто-то картошку, а многие неравнодушны к сочетанию яйца с луком. Но этот классический вариант можно сделать еще интереснее, добавив в него рис. Рассказываем, как приготовить начинку, которая порадует всех.

Жареные пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жареные пирожки

Для рецепта понадобятся:

  • 120 г риса,
  • 3 куриных яйца,
  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • зеленый лук,
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Сначала отварите рис до готовности, выложите его в миску, добавьте масло и перемешайте. Заранее отваренные яйца очистите и нарежьте кубиками, затем смешайте их с рисом. Добавьте соль, перец и хорошо перемешайте.

Мелко нарежьте зеленый лук и также отправьте в миску. Еще раз все тщательно перемешайте — начинка готова! Её можно использовать для пирожков или других блюд.

Этот рецепт уже успел стать популярным среди любителей домашних пирожков.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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