Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Начинки для пирожков бывают на любой вкус: кто-то предпочитает капусту, кто-то картошку, а многие неравнодушны к сочетанию яйца с луком. Но этот классический вариант можно сделать еще интереснее, добавив в него рис. Рассказываем, как приготовить начинку, которая порадует всех.

Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жареные пирожки

Для рецепта понадобятся:

120 г риса,

3 куриных яйца,

1 столовая ложка сливочного масла,

зеленый лук,

соль и черный молотый перец по вкусу.

Сначала отварите рис до готовности, выложите его в миску, добавьте масло и перемешайте. Заранее отваренные яйца очистите и нарежьте кубиками, затем смешайте их с рисом. Добавьте соль, перец и хорошо перемешайте.

Мелко нарежьте зеленый лук и также отправьте в миску. Еще раз все тщательно перемешайте — начинка готова! Её можно использовать для пирожков или других блюд.

Этот рецепт уже успел стать популярным среди любителей домашних пирожков.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



