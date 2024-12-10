Свежий или бесполезный? Какой кефир покупают зря

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Кефир издавна известен как полезный продукт для здоровья желудочно-кишечного тракта. Однако не каждый напиток на полках супермаркетов стоит вашего внимания. Телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, какой кефир действительно полезен, а какой окажется бесполезным.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

По словам врача, кефир принесет пользу организму только в свежем виде. Те упаковки, которые имеют длительный срок хранения, не способны поддерживать кишечную микрофлору. В эфире программы "Доктор Мясников" он подчеркнул: кефир с долгим сроком хранения лишен пробиотиков, несмотря на яркие рекламные обещания.

"Здесь не может быть пробиотиков, о которых написано, просто по той причине, что это все хранится очень долго", — отметил Александр Мясников.

Покупая кефир, важно обращать внимание не только на бренд, но и на срок хранения, чтобы продукт действительно принес пользу вашему здоровью.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).



