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Свежий или бесполезный? Какой кефир покупают зря

0:59
Еда

Кефир издавна известен как полезный продукт для здоровья желудочно-кишечного тракта. Однако не каждый напиток на полках супермаркетов стоит вашего внимания. Телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, какой кефир действительно полезен, а какой окажется бесполезным.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

По словам врача, кефир принесет пользу организму только в свежем виде. Те упаковки, которые имеют длительный срок хранения, не способны поддерживать кишечную микрофлору. В эфире программы "Доктор Мясников" он подчеркнул: кефир с долгим сроком хранения лишен пробиотиков, несмотря на яркие рекламные обещания.

"Здесь не может быть пробиотиков, о которых написано, просто по той причине, что это все хранится очень долго", — отметил Александр Мясников.

Покупая кефир, важно обращать внимание не только на бренд, но и на срок хранения, чтобы продукт действительно принес пользу вашему здоровью.

 

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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