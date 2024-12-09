Как приготовить идеальную лазанью в домашних условиях

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Лазанья — это сытное и ароматное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Приготовление лазаньи требует немного времени, но результат полностью оправдывает усилия. Этот классический рецепт включает мясной соус, нежный соус "Бешамель" и два вида сыра.

Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лазанья

Ингредиенты на 6 порций

Листы для лазаньи — 16 шт.

Фарш — 1 кг

Молоко — 1 л

Помидоры — 500 г

Твёрдый сыр — 300 г

Лук — 200 г

Морковь — 150

Сливочное масло — 100 г

Пармезан — 50 г

Чеснок — 3-4 зубчика

Масло растительное — для жарки

Соль и чёрный перец — по вкусу

Шаги приготовления

Подготовка ингредиентов.

Лук и чеснок мелко нарезаются, морковь и помидоры очищаются и натираются на тёрке.

Приготовление мясного соуса.

На растительном масле обжариваются лук и чеснок до золотистого цвета. Затем добавляется морковь и обжаривается ещё несколько минут. К овощам добавляется фарш, приправленный солью и перцем, и всё тушится до готовности. Затем добавляются помидоры, и масса готовится ещё 5 минут.

Приготовление соуса "Бешамель".

Сливочное масло растапливается на среднем огне, затем к нему добавляется мука. Смесь слегка обжаривается до золотистого оттенка. Тонкой струйкой вливается молоко, масса доводится до кипения и солится.

Подготовка сырной начинки.

Твёрдый сыр натирается на средней тёрке.

Сборка лазаньи.

В форму для запекания выкладывается первый слой листов лазаньи. На них равномерно распределяется часть мясного соуса, затем соус "Бешамель", и всё посыпается сыром. Слои повторяются до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

Запекание.

Последний слой листов смазывается оставшимся "Бешамелем". Форма отправляется в разогретую до 180 °C духовку на 40-45 минут.

Завершающий этап.

Готовую лазанью посыпают тёртым пармезаном и запекают ещё 5-10 минут до образования аппетитной корочки.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни.

