Как приготовить идеальную лазанью в домашних условиях

Лазанья — это сытное и ароматное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Приготовление лазаньи требует немного времени, но результат полностью оправдывает усилия. Этот классический рецепт включает мясной соус, нежный соус "Бешамель" и два вида сыра.
Ингредиенты на 6 порций
Шаги приготовления
Подготовка ингредиентов.
Лук и чеснок мелко нарезаются, морковь и помидоры очищаются и натираются на тёрке.
Приготовление мясного соуса.
На растительном масле обжариваются лук и чеснок до золотистого цвета. Затем добавляется морковь и обжаривается ещё несколько минут. К овощам добавляется фарш, приправленный солью и перцем, и всё тушится до готовности. Затем добавляются помидоры, и масса готовится ещё 5 минут.
Приготовление соуса "Бешамель".
Сливочное масло растапливается на среднем огне, затем к нему добавляется мука. Смесь слегка обжаривается до золотистого оттенка. Тонкой струйкой вливается молоко, масса доводится до кипения и солится.
Подготовка сырной начинки.
Твёрдый сыр натирается на средней тёрке.
Сборка лазаньи.
В форму для запекания выкладывается первый слой листов лазаньи. На них равномерно распределяется часть мясного соуса, затем соус "Бешамель", и всё посыпается сыром. Слои повторяются до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
Запекание.
Последний слой листов смазывается оставшимся "Бешамелем". Форма отправляется в разогретую до 180 °C духовку на 40-45 минут.
Завершающий этап.
Готовую лазанью посыпают тёртым пармезаном и запекают ещё 5-10 минут до образования аппетитной корочки.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни.
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