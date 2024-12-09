Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовься к комплиментам! После этой тренировки свисающий живот исчезнет
За осень говядина в Новосибирске подорожала сразу на 50 рублей
Как стать королевой стиля в снег и дождь: топ-5 спасений для твоих волос
Простая ошибка, которая делает ваш чай невкусным и вредным
Как выбрать идеальное время для поездки в Китай
Как простой напиток помогает снизить гормон стресса
Почему ваш автомобиль не переживёт зиму без этих советов
Бесстрашный кот вернулся домой после двух месяцев скитаний
Так точно не надо — шесть ошибок, которые многие допускают при стирке постельного белья

Как приготовить идеальную лазанью в домашних условиях

2:25
Еда

Лазанья — это сытное и ароматное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Приготовление лазаньи требует немного времени, но результат полностью оправдывает усилия. Этот классический рецепт включает мясной соус, нежный соус "Бешамель" и два вида сыра.

Лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазанья

Ингредиенты на 6 порций

  • Листы для лазаньи — 16 шт.
  • Фарш — 1 кг
  • Молоко — 1 л
  • Помидоры — 500 г
  • Твёрдый сыр — 300 г
  • Лук — 200 г
  • Морковь — 150
  • Сливочное масло — 100 г
  • Пармезан — 50 г
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Шаги приготовления

Подготовка ингредиентов.

Лук и чеснок мелко нарезаются, морковь и помидоры очищаются и натираются на тёрке.

Приготовление мясного соуса.

На растительном масле обжариваются лук и чеснок до золотистого цвета. Затем добавляется морковь и обжаривается ещё несколько минут. К овощам добавляется фарш, приправленный солью и перцем, и всё тушится до готовности. Затем добавляются помидоры, и масса готовится ещё 5 минут.

Приготовление соуса "Бешамель".

Сливочное масло растапливается на среднем огне, затем к нему добавляется мука. Смесь слегка обжаривается до золотистого оттенка. Тонкой струйкой вливается молоко, масса доводится до кипения и солится.

Подготовка сырной начинки.

Твёрдый сыр натирается на средней тёрке.

Сборка лазаньи.

В форму для запекания выкладывается первый слой листов лазаньи. На них равномерно распределяется часть мясного соуса, затем соус "Бешамель", и всё посыпается сыром. Слои повторяются до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

Запекание.

Последний слой листов смазывается оставшимся "Бешамелем". Форма отправляется в разогретую до 180 °C духовку на 40-45 минут.
Завершающий этап.

Готовую лазанью посыпают тёртым пармезаном и запекают ещё 5-10 минут до образования аппетитной корочки.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса
Наука и техника
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса Аудио 
Как правильно посеять эустому
Садоводство, цветоводство
Как правильно посеять эустому Аудио 
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Зачем ставить комнатное растение у рабочего места? Топ-6 причин
Этот компонент в жвачке может укрепить вашу зубную эмаль
Цифровая перегрузка: как технологии меняют нашу жизнь и мозг
Как мох вредит вашему участку и как с ним бороться
Камеры больше не властны: для кого Госдума отменит штрафы
Легкие способы очистки кожи от черных точек
Как приготовить идеальную лазанью в домашних условиях
Кошка прячется и не выходит? Это может быть признаком серьёзной проблемы
Определились регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке
При похудении в первую очередь нужно исключить этот продукт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.