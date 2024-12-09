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Простой рецепт сытной карбонары с ветчиной и сливками

1:50
Еда

Паста карбонара с ветчиной и сливками — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится всего за 20 минут. В основе рецепта — нежные спагетти, насыщенный сливочный соус и ароматные добавки. Этот вариант карбонары подойдёт для уютного семейного ужина или обеда.

Спагетти карбонара
Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти карбонара

Ингредиенты на 4 порции

  • Спагетти — 400 г
  • Ветчина — 200 г
  • Сливки (22%) — 150 мл
  • Сырые желтки — 2 шт.
  • Тёртый пармезан — 50 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Базилик — 2 веточки
  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика

Шаги приготовления

Подготовка спагетти.

В большой кастрюле вскипятить 2,5 литра воды, добавить соль и опустить спагетти. Варить до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке, около 6-7 минут. После этого пасту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

Обжарка ингредиентов.

В глубокой сковороде разогреть оливковое масло, добавить нарезанный ломтиками чеснок и обжарить его в течение 30 секунд до золотистого цвета. Затем добавить ветчину, нарезанную соломкой, и обжаривать 3 минуты.

Приготовление соуса.

Желтки соединить со сливками, взбить венчиком. Добавить соль, чёрный перец, тёртый пармезан и мелко нарезанный базилик. Всё тщательно перемешать до однородности.

Сборка блюда.

Спагетти переложить в сковородку с ветчиной, перемешать и прогреть в течение 1 минуты. Разложить пасту по подогретым тарелкам и полить сверху сливочным соусом.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригас мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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