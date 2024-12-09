Простой рецепт сытной карбонары с ветчиной и сливками

Паста карбонара с ветчиной и сливками — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится всего за 20 минут. В основе рецепта — нежные спагетти, насыщенный сливочный соус и ароматные добавки. Этот вариант карбонары подойдёт для уютного семейного ужина или обеда.
Ингредиенты на 4 порции
Шаги приготовления
Подготовка спагетти.
В большой кастрюле вскипятить 2,5 литра воды, добавить соль и опустить спагетти. Варить до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке, около 6-7 минут. После этого пасту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
Обжарка ингредиентов.
В глубокой сковороде разогреть оливковое масло, добавить нарезанный ломтиками чеснок и обжарить его в течение 30 секунд до золотистого цвета. Затем добавить ветчину, нарезанную соломкой, и обжаривать 3 минуты.
Приготовление соуса.
Желтки соединить со сливками, взбить венчиком. Добавить соль, чёрный перец, тёртый пармезан и мелко нарезанный базилик. Всё тщательно перемешать до однородности.
Сборка блюда.
Спагетти переложить в сковородку с ветчиной, перемешать и прогреть в течение 1 минуты. Разложить пасту по подогретым тарелкам и полить сверху сливочным соусом.
Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригас мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.
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