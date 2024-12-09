Простой рецепт сытной карбонары с ветчиной и сливками

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста карбонара с ветчиной и сливками — это вкусное и сытное блюдо, которое готовится всего за 20 минут. В основе рецепта — нежные спагетти, насыщенный сливочный соус и ароматные добавки. Этот вариант карбонары подойдёт для уютного семейного ужина или обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти карбонара

Ингредиенты на 4 порции

Спагетти — 400 г

Ветчина — 200 г

Сливки (22%) — 150 мл

Сырые желтки — 2 шт.

Тёртый пармезан — 50 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Базилик — 2 веточки

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Шаги приготовления

Подготовка спагетти.

В большой кастрюле вскипятить 2,5 литра воды, добавить соль и опустить спагетти. Варить до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке, около 6-7 минут. После этого пасту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

Обжарка ингредиентов.

В глубокой сковороде разогреть оливковое масло, добавить нарезанный ломтиками чеснок и обжарить его в течение 30 секунд до золотистого цвета. Затем добавить ветчину, нарезанную соломкой, и обжаривать 3 минуты.

Приготовление соуса.

Желтки соединить со сливками, взбить венчиком. Добавить соль, чёрный перец, тёртый пармезан и мелко нарезанный базилик. Всё тщательно перемешать до однородности.

Сборка блюда.

Спагетти переложить в сковородку с ветчиной, перемешать и прогреть в течение 1 минуты. Разложить пасту по подогретым тарелкам и полить сверху сливочным соусом.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригас мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

