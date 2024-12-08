Лучший рецепт к празднику: новогодний морковный пирог

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковный пирог со специями — это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит для рождественского стола. Его пряный аромат и нежная текстура создадут уютную атмосферу праздника.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Новый Год

Ингредиенты:

2 стакана тёртой моркови

1,5 стакана муки

1 стакан сахара

3 яйца

1/2 стакана растительного масла

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чайной ложки молотого имбиря

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

1 чайная ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки соды

Щепотка соли

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой. В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте растительное масло и ванильный экстракт, продолжая взбивать. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и специи. Постепенно вводите сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешивая. Добавьте тёртую морковь и тщательно перемешайте до однородности. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 35-40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Дайте пирогу остыть перед подачей.

Для усиления вкуса можно добавить в тесто измельчённые орехи или изюм.

Уточнения

Морковный торт - торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.



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