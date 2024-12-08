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Лучший рецепт к празднику: новогодний морковный пирог

1:35
Еда

Морковный пирог со специями — это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит для рождественского стола. Его пряный аромат и нежная текстура создадут уютную атмосферу праздника.

Новый Год
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Новый Год

Ингредиенты:

  • 2 стакана тёртой моркови
  • 1,5 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 3 яйца
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соды
  • Щепотка соли
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой.
  2. В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте растительное масло и ванильный экстракт, продолжая взбивать.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и специи.
  4. Постепенно вводите сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешивая.
  5. Добавьте тёртую морковь и тщательно перемешайте до однородности.
  6. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 35-40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
  7. Дайте пирогу остыть перед подачей.

Для усиления вкуса можно добавить в тесто измельчённые орехи или изюм.

Уточнения

Морковный торт - торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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