Лучший рецепт к празднику: новогодний морковный пирог

Морковный пирог со специями — это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит для рождественского стола. Его пряный аромат и нежная текстура создадут уютную атмосферу праздника.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Новый Год
Ингредиенты:
2 стакана тёртой моркови
1,5 стакана муки
1 стакан сахара
3 яйца
1/2 стакана растительного масла
1 чайная ложка молотой корицы
1/2 чайной ложки молотого имбиря
1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
1 чайная ложка разрыхлителя
1/2 чайной ложки соды
Щепотка соли
1 чайная ложка ванильного экстракта
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой.
В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте растительное масло и ванильный экстракт, продолжая взбивать.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и специи.
Постепенно вводите сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешивая.
Добавьте тёртую морковь и тщательно перемешайте до однородности.
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 35-40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
Дайте пирогу остыть перед подачей.
Для усиления вкуса можно добавить в тесто измельчённые орехи или изюм.