Как приготовить идеальные ватрушки с лимонным творогом

Ватрушки с лимонным творогом и изюмом — это вкусная домашняя выпечка, которая наполняет дом теплом и уютом. Их приготовление — идеальный способ провести выходной, наслаждаясь процессом и результатом. Рецепт допускает вариации: вместо изюма можно использовать тушёные фрукты, свежие ягоды или цукаты. Благодаря этим добавкам вкус выпечки становится ещё богаче.
Ингредиенты для 12 порций
Для теста:
Для начинки:
Шаги приготовления
Приготовление теста.
Сливочное масло нарезается кусочками и растапливается. Молоко подогревается до тёплого состояния, затем в нём растворяются сахар и соль. Добавляются яйца, смесь тщательно перемешивается.
Замес теста.
Мука смешивается с дрожжами. Постепенно мука вводится в молочную смесь, пока тесто не станет мягким и эластичным. Добавляется растопленное масло, тесто вымешивается руками 5 минут, скатывается в шар и оставляется подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.
Подготовка начинки.
Творог протирается через сито, затем взбивается с сахаром и яйцами. При необходимости добавляется немного сметаны для мягкости. В массу вводятся лимонная цедра и изюм. Готовая начинка убирается в холодильник.
Формирование ватрушек.
Готовое тесто разделяется на 12 частей, из которых формируются шарики. После расстойки (15 минут) в центре каждого делается углубление для начинки.
Выпекание.
Противень с ватрушками отправляется в разогретую до 170 °С духовку на 25-30 минут. Готовая выпечка посыпается сахарной пудрой.
Ватру́шка - выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
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