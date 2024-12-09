Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США нашли способ для борьбы с нехваткой жилья
Грузовик с антиматерией отправится в путешествие по Европе
Выход нового Porsche 718 задерживают
Как избежать мозолей и трещин в холодное время года
Самолёт в Таиланд задержали из-за неадекватного туриста
Вооружаемся лекарствами на Новый Год: без этого не обойтись
Как можно привести себя в форму без посещения тренажёрного зала
Не ставьте зеркало в этих местах, если не хотите навлечь на себя неприятности
Польза кормушек для диких птиц: поддержите пернатых друзей зимой

Как приготовить идеальные ватрушки с лимонным творогом

2:30
Еда

Ватрушки с лимонным творогом и изюмом — это вкусная домашняя выпечка, которая наполняет дом теплом и уютом. Их приготовление — идеальный способ провести выходной, наслаждаясь процессом и результатом. Рецепт допускает вариации: вместо изюма можно использовать тушёные фрукты, свежие ягоды или цукаты. Благодаря этим добавкам вкус выпечки становится ещё богаче.

Шарлотка
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шарлотка

Ингредиенты для 12 порций

Для теста:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Молоко (2.5%) — 250 мл
  • Сахар — 130 г
  • Соль — щепотка
  • Яйца — 2 шт. + 1 для смазывания
  • Мука — 500 г
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Для начинки:

  • Творог (сухой, жирный) — 600 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана (30%) — 2 ст. л.
  • Изюм (тёмный) — 1/2 стакана
  • Лимонная цедра — 1 шт.

Шаги приготовления

Приготовление теста.

Сливочное масло нарезается кусочками и растапливается. Молоко подогревается до тёплого состояния, затем в нём растворяются сахар и соль. Добавляются яйца, смесь тщательно перемешивается.

Замес теста.

Мука смешивается с дрожжами. Постепенно мука вводится в молочную смесь, пока тесто не станет мягким и эластичным. Добавляется растопленное масло, тесто вымешивается руками 5 минут, скатывается в шар и оставляется подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Подготовка начинки.

Творог протирается через сито, затем взбивается с сахаром и яйцами. При необходимости добавляется немного сметаны для мягкости. В массу вводятся лимонная цедра и изюм. Готовая начинка убирается в холодильник.

Формирование ватрушек.

Готовое тесто разделяется на 12 частей, из которых формируются шарики. После расстойки (15 минут) в центре каждого делается углубление для начинки.

Выпекание.

Противень с ватрушками отправляется в разогретую до 170 °С духовку на 25-30 минут. Готовая выпечка посыпается сахарной пудрой.

Уточнения

Ватру́шка - выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Что нельзя готовить на Новый год 2025
В США не могут договориться о выделении военной помощи Киеву
Продажи пикапов в России взлетели
Как вырастить 4 урожая редиса за один сезон
Тёмная энергия раскрыла новый путь к поиску инопланетян
Как приготовить идеальные ватрушки с лимонным творогом
Срочно исключите эти продукты из новогоднего стола: самые вредные продукты
Ваши руки зимой: советы, чтобы кожа осталась мягкой и здоровой
В чём заключаются шесть секретов настоящей неаполитанской пиццы?
Чего невозможно добиться при помощи кардиотренировок?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.