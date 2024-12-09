Как приготовить идеальные ватрушки с лимонным творогом

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Ватрушки с лимонным творогом и изюмом — это вкусная домашняя выпечка, которая наполняет дом теплом и уютом. Их приготовление — идеальный способ провести выходной, наслаждаясь процессом и результатом. Рецепт допускает вариации: вместо изюма можно использовать тушёные фрукты, свежие ягоды или цукаты. Благодаря этим добавкам вкус выпечки становится ещё богаче.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шарлотка

Ингредиенты для 12 порций

Для теста:

Сливочное масло — 100 г

Молоко (2.5%) — 250 мл

Сахар — 130 г

Соль — щепотка

Яйца — 2 шт. + 1 для смазывания

Мука — 500 г

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Для начинки:

Творог (сухой, жирный) — 600 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 шт.

Сметана (30%) — 2 ст. л.

Изюм (тёмный) — 1/2 стакана

Лимонная цедра — 1 шт.

Шаги приготовления

Приготовление теста.

Сливочное масло нарезается кусочками и растапливается. Молоко подогревается до тёплого состояния, затем в нём растворяются сахар и соль. Добавляются яйца, смесь тщательно перемешивается.

Замес теста.

Мука смешивается с дрожжами. Постепенно мука вводится в молочную смесь, пока тесто не станет мягким и эластичным. Добавляется растопленное масло, тесто вымешивается руками 5 минут, скатывается в шар и оставляется подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Подготовка начинки.

Творог протирается через сито, затем взбивается с сахаром и яйцами. При необходимости добавляется немного сметаны для мягкости. В массу вводятся лимонная цедра и изюм. Готовая начинка убирается в холодильник.

Формирование ватрушек.

Готовое тесто разделяется на 12 частей, из которых формируются шарики. После расстойки (15 минут) в центре каждого делается углубление для начинки.

Выпекание.

Противень с ватрушками отправляется в разогретую до 170 °С духовку на 25-30 минут. Готовая выпечка посыпается сахарной пудрой.

Уточнения

Ватру́шка - выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

