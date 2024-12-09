Что нельзя готовить на Новый год 2025

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно восточному календарю, 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы задобрить символ года и создать гармоничную атмосферу, стоит учитывать некоторые особенности при составлении новогоднего меню. Зеленая Деревянная Змея ценит простоту, полезность и изысканность, поэтому определённые блюда лучше исключить из праздничного стола.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Чего не должно быть на новогоднем столе 2025

1. Мясо рептилий и экзотических животных

Змея является символом мудрости и силы, поэтому блюда из рептилий и экзотических животных могут показаться ей неуважительными. Лучше избегать таких экспериментов.

2. Говядина и свинина

Эти виды мяса также не рекомендуются для праздничного стола. Вместо этого отдайте предпочтение лёгким и менее жирным вариантам, например, курице, индейке или рыбе.

3. Жирные и калорийные блюда

Жареное мясо, блюда с большим количеством масла и тяжелые гарниры не соответствуют предпочтениям Зеленой Змеи. Такие угощения могут создать ощущение тяжести и неуместности.

4. Острые и копчёные блюда

Горячие, острые, копчёные и консервированные продукты также стоит исключить. Эти блюда ассоциируются с излишней резкостью, которая не нравится Змее.

Что понравится Зеленой Деревянной Змее

На новогодний стол рекомендуется включить блюда из полезных и лёгких продуктов:

Овощи : свежие, запечённые или приготовленные на пару.

: свежие, запечённые или приготовленные на пару. Рыба и морепродукты : изысканные и питательные варианты станут отличным выбором.

: изысканные и питательные варианты станут отличным выбором. Фрукты и зелень : свежесть и яркость помогут украсить стол и добавить гармонии.

: свежесть и яркость помогут украсить стол и добавить гармонии. Лёгкие десерты: фруктовые салаты, муссы или нежирные торты подойдут идеально.

Советы для новогоднего стола

Используйте зелёные элементы в сервировке, чтобы подчеркнуть символику года.

Добавьте блюда из натуральных и свежих ингредиентов.

Избегайте излишней резкости во вкусовых сочетаниях.

Следуя этим рекомендациям, можно создать праздничный стол, который понравится не только гостям, но и Зеленой Деревянной Змее.

Уточнения

Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.

