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Что нельзя готовить на Новый год 2025

2:25
Еда

Согласно восточному календарю, 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы задобрить символ года и создать гармоничную атмосферу, стоит учитывать некоторые особенности при составлении новогоднего меню. Зеленая Деревянная Змея ценит простоту, полезность и изысканность, поэтому определённые блюда лучше исключить из праздничного стола.

Новый год
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Чего не должно быть на новогоднем столе 2025

1. Мясо рептилий и экзотических животных

Змея является символом мудрости и силы, поэтому блюда из рептилий и экзотических животных могут показаться ей неуважительными. Лучше избегать таких экспериментов.

2. Говядина и свинина

Эти виды мяса также не рекомендуются для праздничного стола. Вместо этого отдайте предпочтение лёгким и менее жирным вариантам, например, курице, индейке или рыбе.

3. Жирные и калорийные блюда

Жареное мясо, блюда с большим количеством масла и тяжелые гарниры не соответствуют предпочтениям Зеленой Змеи. Такие угощения могут создать ощущение тяжести и неуместности.

4. Острые и копчёные блюда

Горячие, острые, копчёные и консервированные продукты также стоит исключить. Эти блюда ассоциируются с излишней резкостью, которая не нравится Змее.

Что понравится Зеленой Деревянной Змее

На новогодний стол рекомендуется включить блюда из полезных и лёгких продуктов:

  • Овощи: свежие, запечённые или приготовленные на пару.
  • Рыба и морепродукты: изысканные и питательные варианты станут отличным выбором.
  • Фрукты и зелень: свежесть и яркость помогут украсить стол и добавить гармонии.
  • Лёгкие десерты: фруктовые салаты, муссы или нежирные торты подойдут идеально.

Советы для новогоднего стола

  • Используйте зелёные элементы в сервировке, чтобы подчеркнуть символику года.
  • Добавьте блюда из натуральных и свежих ингредиентов.
  • Избегайте излишней резкости во вкусовых сочетаниях.

Следуя этим рекомендациям, можно создать праздничный стол, который понравится не только гостям, но и Зеленой Деревянной Змее.

Уточнения

Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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