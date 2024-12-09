Что нельзя готовить на Новый год 2025

Согласно восточному календарю, 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы задобрить символ года и создать гармоничную атмосферу, стоит учитывать некоторые особенности при составлении новогоднего меню. Зеленая Деревянная Змея ценит простоту, полезность и изысканность, поэтому определённые блюда лучше исключить из праздничного стола.
1. Мясо рептилий и экзотических животных
Змея является символом мудрости и силы, поэтому блюда из рептилий и экзотических животных могут показаться ей неуважительными. Лучше избегать таких экспериментов.
2. Говядина и свинина
Эти виды мяса также не рекомендуются для праздничного стола. Вместо этого отдайте предпочтение лёгким и менее жирным вариантам, например, курице, индейке или рыбе.
3. Жирные и калорийные блюда
Жареное мясо, блюда с большим количеством масла и тяжелые гарниры не соответствуют предпочтениям Зеленой Змеи. Такие угощения могут создать ощущение тяжести и неуместности.
4. Острые и копчёные блюда
Горячие, острые, копчёные и консервированные продукты также стоит исключить. Эти блюда ассоциируются с излишней резкостью, которая не нравится Змее.
На новогодний стол рекомендуется включить блюда из полезных и лёгких продуктов:
Следуя этим рекомендациям, можно создать праздничный стол, который понравится не только гостям, но и Зеленой Деревянной Змее.
Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.
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