Драники без муки и яиц: лёгкий и вкусный рецепт

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники — это блюдо, которое знакомо многим, но его рецепт может варьироваться в зависимости от предпочтений. Классический вариант исключает использование муки, а некоторые кулинары делают его ещё легче, убирая из рецепта яйца. Рассмотрим базовый способ приготовления и возможные модификации.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Репчатый лук — 50 г

Растительное масло (или жир) — для жарки

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка овощей

Очищенные картофель и лук натираются на мелкой тёрке.

Сок, который выделяется из измельчённого картофеля, необходимо слить.

Смешивание ингредиентов

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом или жиром обжариваются порции картофельной массы. Используйте средний огонь, чтобы драники получились с золотистой корочкой.

Жарка

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом или жиром обжариваются порции картофельной массы. Используйте средний огонь, чтобы драники получились с золотистой корочкой.

Модификации рецепта

Если хотите придерживаться классической рецептуры, можно добавить 1-2 ст. ложки муки и 1 куриное яйцо на 5-6 картофелин и среднюю луковицу. Это сделает массу более связной.

Для низкокалорийного варианта избегайте добавления муки и яиц — драники сохранят свою текстуру благодаря картофельному крахмалу.

Советы для идеальных драников

Используйте картофель с высоким содержанием крахмала, чтобы блюдо держало форму.

Лук помогает предотвратить потемнение картофельной массы и добавляет аромат.

Обязательно сливайте лишний сок, чтобы драники не разваливались при жарке.

Этот простой рецепт позволяет экспериментировать, сохраняя при этом дух классических драников. Попробуйте приготовить их и оцените, какой вариант станет вашим любимым!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.

