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Драники без муки и яиц: лёгкий и вкусный рецепт

2:06
Еда

Драники — это блюдо, которое знакомо многим, но его рецепт может варьироваться в зависимости от предпочтений. Классический вариант исключает использование муки, а некоторые кулинары делают его ещё легче, убирая из рецепта яйца. Рассмотрим базовый способ приготовления и возможные модификации.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г
  • Репчатый лук — 50 г
  • Растительное масло (или жир) — для жарки
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка овощей

Очищенные картофель и лук натираются на мелкой тёрке.
Сок, который выделяется из измельчённого картофеля, необходимо слить.

Смешивание ингредиентов

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом или жиром обжариваются порции картофельной массы. Используйте средний огонь, чтобы драники получились с золотистой корочкой.

Жарка

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом или жиром обжариваются порции картофельной массы. Используйте средний огонь, чтобы драники получились с золотистой корочкой.

Модификации рецепта

  • Если хотите придерживаться классической рецептуры, можно добавить 1-2 ст. ложки муки и 1 куриное яйцо на 5-6 картофелин и среднюю луковицу. Это сделает массу более связной.
  • Для низкокалорийного варианта избегайте добавления муки и яиц — драники сохранят свою текстуру благодаря картофельному крахмалу.

Советы для идеальных драников

  • Используйте картофель с высоким содержанием крахмала, чтобы блюдо держало форму.
  • Лук помогает предотвратить потемнение картофельной массы и добавляет аромат.
  • Обязательно сливайте лишний сок, чтобы драники не разваливались при жарке.

Этот простой рецепт позволяет экспериментировать, сохраняя при этом дух классических драников. Попробуйте приготовить их и оцените, какой вариант станет вашим любимым!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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