Драники без муки и яиц: лёгкий и вкусный рецепт

Драники — это блюдо, которое знакомо многим, но его рецепт может варьироваться в зависимости от предпочтений. Классический вариант исключает использование муки, а некоторые кулинары делают его ещё легче, убирая из рецепта яйца. Рассмотрим базовый способ приготовления и возможные модификации.
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление:
Подготовка овощей
Очищенные картофель и лук натираются на мелкой тёрке.
Сок, который выделяется из измельчённого картофеля, необходимо слить.
Смешивание ингредиентов
На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом или жиром обжариваются порции картофельной массы. Используйте средний огонь, чтобы драники получились с золотистой корочкой.
Жарка
На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом или жиром обжариваются порции картофельной массы. Используйте средний огонь, чтобы драники получились с золотистой корочкой.
Этот простой рецепт позволяет экспериментировать, сохраняя при этом дух классических драников. Попробуйте приготовить их и оцените, какой вариант станет вашим любимым!
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