Прежде всего, выбирайте крахмалистый картофель. Крахмалистые сорта помогают приготовить картошку с хрустящей корочкой.
Очистите картофель и нарежьте его равномерными кусочками. Одинаковые размеры обеспечивают равномерное приготовление.
Отварите картофель в кипящей воде около 10 минут. Цель состоит в том, чтобы частично приготовить овощ. Этот начальный этап приготовления похож на закладку основы для идеальной прожарки.
Слейте воду с пропаренного картофеля и встряхните его в кастрюле. Это действие делает края более шероховатыми, создавая больше площади поверхности для желанной хрустящей корочки.
Разогрейте духовку вместе с противнем и маслом. Когда масло станет шипящим, осторожно добавьте картофель. Первоначальное шипение имеет решающее значение для достижения хрустящего внешнего вида.
Щедро приправьте картофель солью и любыми желаемыми травами или специями.
Переверните картофель во время приготовления. Это обеспечивает равномерное распределение тепла и помогает каждой стороне получить красивый золотистый цвет.
Внимательно следите за картофелем ближе к концу времени приготовления. Когда он станет золотисто-коричневого цвета с хрустящей текстурой, то он готов к употреблению.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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