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Идеальный жареный картофель на вашем столе. Советы по приготовлению

1:34
Еда

Выбор картофеля

Прежде всего, выбирайте крахмалистый картофель. Крахмалистые сорта помогают приготовить картошку с хрустящей корочкой.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Нарезка

Очистите картофель и нарежьте его равномерными кусочками. Одинаковые размеры обеспечивают равномерное приготовление.

Варка картофеля

Отварите картофель в кипящей воде около 10 минут. Цель состоит в том, чтобы частично приготовить овощ. Этот начальный этап приготовления похож на закладку основы для идеальной прожарки.

Слейте воду с пропаренного картофеля и встряхните его в кастрюле. Это действие делает края более шероховатыми, создавая больше площади поверхности для желанной хрустящей корочки.

Метод горячего масла

Разогрейте духовку вместе с противнем и маслом. Когда масло станет шипящим, осторожно добавьте картофель. Первоначальное шипение имеет решающее значение для достижения хрустящего внешнего вида.

Искусно приправляем

Щедро приправьте картофель солью и любыми желаемыми травами или специями. 

Переверните

Переверните картофель во время приготовления. Это обеспечивает равномерное распределение тепла и помогает каждой стороне получить красивый золотистый цвет.

Контроль

Внимательно следите за картофелем ближе к концу времени приготовления. Когда он станет золотисто-коричневого цвета с хрустящей текстурой, то он готов к употреблению.

 

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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