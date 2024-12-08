Рецепт сэндвича-пятиминутки с яйцами и грибами

Утром зачастую не хватает времени на приготовление чего-то оригинального для завтрака, а иногда и на сам завтрак в принципе. Однако по выходным есть возможность преобразить даже привычный омлет.
Эксперты из "Едим Дома" предложили интересный рецепт сэндвича с грибами и омлетом. Это не просто лёгкая закуска, а полноценное французское блюдо, которое обеспечит вас сытостью, энергией и позитивным настроением на весь день.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).
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