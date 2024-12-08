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Рецепт сэндвича-пятиминутки с яйцами и грибами

1:25
Еда

Утром зачастую не хватает времени на приготовление чего-то оригинального для завтрака, а иногда и на сам завтрак в принципе. Однако по выходным есть возможность преобразить даже привычный омлет.

Сэндвич с грибами и омлетом
Фото: freepik
Сэндвич с грибами и омлетом

Эксперты из "Едим Дома" предложили интересный рецепт сэндвича с грибами и омлетом. Это не просто лёгкая закуска, а полноценное французское блюдо, которое обеспечит вас сытостью, энергией и позитивным настроением на весь день.

Ингредиенты: 

  • 10 шампиньонов
  • 8 кусочков хлеба
  • 4 яйца
  • 2 луковицы
  • 150 мл сливок
  • 50 мл молока
  • 1 ст. л. сахара
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Взбейте два яйца и объедините их со сливками, сахаром и щепоткой соли. Затем погрузите в эту смесь ломтики хлеба. Обжарьте их на сковороде до появления золотистой корочки.
  2. Оставшиеся яйца смешайте с молоком для приготовления нежного и воздушного омлета, который по текстуре будет напоминать скрэмбл.
  3. В то же время обжарьте шампиньоны с луком до золотистого цвета.
  4. На завершающем этапе выложите слои: сначала хлеб, затем грибы, омлет и снова хлеб. Подавайте с чашечкой чая или кофе и насладитесь размеренным завтраком.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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