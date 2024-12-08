Рецепт сэндвича-пятиминутки с яйцами и грибами

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Утром зачастую не хватает времени на приготовление чего-то оригинального для завтрака, а иногда и на сам завтрак в принципе. Однако по выходным есть возможность преобразить даже привычный омлет.

Фото: freepik Сэндвич с грибами и омлетом

Эксперты из "Едим Дома" предложили интересный рецепт сэндвича с грибами и омлетом. Это не просто лёгкая закуска, а полноценное французское блюдо, которое обеспечит вас сытостью, энергией и позитивным настроением на весь день.

Ингредиенты:

10 шампиньонов

8 кусочков хлеба

4 яйца

2 луковицы

150 мл сливок

50 мл молока

1 ст. л. сахара

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте два яйца и объедините их со сливками, сахаром и щепоткой соли. Затем погрузите в эту смесь ломтики хлеба. Обжарьте их на сковороде до появления золотистой корочки. Оставшиеся яйца смешайте с молоком для приготовления нежного и воздушного омлета, который по текстуре будет напоминать скрэмбл. В то же время обжарьте шампиньоны с луком до золотистого цвета. На завершающем этапе выложите слои: сначала хлеб, затем грибы, омлет и снова хлеб. Подавайте с чашечкой чая или кофе и насладитесь размеренным завтраком.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

