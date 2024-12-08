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Как правильно варить королевские креветки, чтобы они остались сочными и вкусными?

1:45
Еда

Приготовление королевских креветок — задача не из трудных. Главное — знать точное время варки и подобрать ингредиенты, которые подчеркнут их вкус. Не забывайте также учитывать размер креветок и делать правильный выбор, ведь отравление морепродуктами может быть крайне серьезным.

королевские креветки
Фото: freepik
королевские креветки

Сначала убедитесь, что вы действительно приобрели королевские креветки, так как в магазинах представлено множество видов — от тигровых до атлантических. Для каждого из них существует свое оптимальное время готовки; например, атлантические креветки можно сварить всего за 1-2 минуты.

При выборе ракообразных важно также обращать внимание на запах. Свежий продукт должен источать приятный морской аромат. Если вы уловили какой-то другой запах, лучше отказаться от покупки.

После тщательной мойки и очистки креветок вам понадобится просторная кастрюля, чтобы они могли свободно перемещаться. В бульон стоит добавить такие ароматные ингредиенты, как кориандр, укроп, лавровый лист, чеснок, лимон, перец горошком и, конечно же, соль. Этот набор специй придаст морепродуктам насыщенный и аппетитный аромат. Все специи следует поместить в воду, довести до кипения и аккуратно добавлять креветки небольшими порциями.

Когда бульон закипит, установите таймер на пять минут. Если время приготовления будет превышено, креветки могут потерять свой вкус и текстуру. Не забудьте, что крупным ракообразным необходимо вариться на пару минут дольше, как отмечено на YouTube-канале "Azaras Magic Food".

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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