Эффектная и низкокалорийная закуска на новогодний стол

Низкокалорийная закуска в виде кулёчка готовится просто, а получается невероятно вкусной и смотрится на новогоднем столе очень эффектно.
Вам понадобится: тортилья, 1-2 куриных филе, 200 г шампиньонов, 70 г твёрдого сыра, 2 яйца, 1 луковица, сметана, 1 зубчик чеснока, желток, кунжут и грецкий орех для декора.
Процесс приготовления:
Приятного аппетита!
Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.