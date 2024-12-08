Эффектная и низкокалорийная закуска на новогодний стол

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Низкокалорийная закуска в виде кулёчка готовится просто, а получается невероятно вкусной и смотрится на новогоднем столе очень эффектно.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закуски на праздничном столе

Вам понадобится: тортилья, 1-2 куриных филе, 200 г шампиньонов, 70 г твёрдого сыра, 2 яйца, 1 луковица, сметана, 1 зубчик чеснока, желток, кунжут и грецкий орех для декора.

Процесс приготовления:

Тортильи разрежьте пополам, скрутите в кулёк и закрепите зубочисткой. Смажьте желтком, посыпьте кунжутом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Куриное филе отварите, разделите на волокна и добавьте к нему обжаренные с луком грибы, натёртые на мелкой тёрке сыр и варёные яйца. Заправьте всё соусом из сметаны, чеснока и соли. Положите эту массу в кулёк и обваляйте верхушку в измельчённых грецких орехах (можно заменить на укроп).

Приятного аппетита!

Уточнения

Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla — «маленькая лепёшка», уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.



Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

