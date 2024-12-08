Рецепт классического тирамису, которое получается очень нежным и сочным

Приготовьте классическое тирамису с маскарпоне, нежным печеньем Савоярди, смоченным в кофе, сливками и какао.
Ингредиенты: 5 яиц, 115 г сахара, 500 г сыра маскарпоне, 1 капля ванильного экстракта, цедра 1/2 апельсина, печенье Савоярди, 240 мл эспрессо, 50 мл коньяка, 200 мл сливок, какао.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
Савоя́рди (итал. savoiardi — «савойские»), также «дамские пальчики» — бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара.
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