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Рецепт классического тирамису, которое получается очень нежным и сочным

1:36
Еда

Приготовьте классическое тирамису с маскарпоне, нежным печеньем Савоярди, смоченным в кофе, сливками и какао.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Sintegrity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тирамису

Ингредиенты: 5 яиц, 115 г сахара, 500 г сыра маскарпоне, 1 капля ванильного экстракта, цедра 1/2 апельсина, печенье Савоярди, 240 мл эспрессо, 50 мл коньяка, 200 мл сливок, какао.

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков. К желткам добавьте сахар и взбейте их до образования пышной пены.
  2. На водяной бане в течение 5 минут нагревайте получившийся крем.
  3. Снимите с огня и охладите крем, добавьте сыр маскарпоне и перемешайте.
  4. В цедру половины апельсина добавьте каплю экстракта ванили и добавьте их в крем.
  5. Взбейте белки.
  6. Осторожно добавьте их в крем и аккуратно перемешайте лопаткой.
  7. Накройте плёнкой и поставьте в холодильник.
  8. Сварите эспрессо, охладите, добавить коньяк.
  9. Выложите печенье Савоярди в форму, пропитайте смесью кофе и коньяка. Выложите половину крема и разровняйте его.
  10. Выложите ещё один слой печенья, пропитайте его и выложите вторую половину крема. Разровняйте.
  11. Взбейте холодные сливки и распределите по поверхности десерта.
  12. Через мелкое сито посыпьте верх десерта какао.
  13. Оставьте на ночь в холодильнике.

Приятного аппетита!

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

Савоя́рди (итал. savoiardi — «савойские»), также «дамские пальчики» — бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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