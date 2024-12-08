Проблемы с качеством минеральной воды в Европе: в популярных брендах обнаружены опасные вещества

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Европейская сеть действий по пестицидам (EUPAS) обнаружила, что 19 минеральных вод, которые широко продаются в Греции и других европейских странах, и которые должны быть защищены от загрязнений, содержат трифторуксусную кислоту (TFA) выше допустимого уровня в 7 образцах.

Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Питьевая вода в магазине

TFA — это самая маленькая молекула семейства Pfas, или "стойких загрязнителей", которые разлагаются в почве из пестицидов. Присутствие TFA в воде опасно для окружающей среды и здоровья, сообщает греческий портал cibum. gr.

Особенно популярны воды с высоким содержанием TFA, такие как Villers (Бельгия), Ordal (Бельгия) и Vittel (Франция), которые принадлежат группе Nestlé. Даже вода с самым высоким уровнем загрязнения соответствует текущим нормам ЕС. Хотя нужно признать, что минеральная вода в среднем менее загрязнена TFA, чем водопроводная вода.

Трифторуксусная кислота — это продукт разложения более длинных полифторированных соединений (PFA), которые используются в промышленности. Она может попадать в окружающую среду через выбросы, разложение хладагентов и другие источники.

Основным источником антропогенного загрязнения TFA считается разложение газообразных соединений-прекурсоров, таких как хладагенты нового поколения. Также TFA может образовываться при термолизе фторполимеров и в сточных водах станций биологической очистки.

Токсикологические исследования TFA ограничены, но уже есть данные о её негативном влиянии на репродукцию и третичную структуру белков.

Таким образом, важно следить за качеством минеральной воды в продаже и избегать продуктов, содержащих высокие уровни трифторуксусной кислоты.

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.





Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

