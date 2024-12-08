Ризотто с креветочным кремом получается нежным, насыщенным и таким ароматным

Ризотто с креветочным кремом — это блюдо, которое обязательно покорит вас своим нежным и изысканным вкусом. Оно станет отличным украшением как для особых случаев, так и для уютных семейных обедов и ужинов.
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Ризотто
Для приготовления этого ризотто вам понадобятся простые ингредиенты:
рис арборио — 250 г,
свежие или замороженные креветки — 400 г,
сливочный сыр — 80 г,
овощной или рыбный бульон — 1 литр,
белое вино — 30 мл,
чеснок — 1 зубчик,
томатное пюре — 150 г,
петрушка — по вкусу,
оливковое масло — по вкусу.
Приготовление
Начните с подготовки креветок. Вы можете приготовить из креветочных очисток бульон, который будет использоваться в ризотто. Или же можно использовать овощной бульон.
В кастрюле с высокими стенками обжарьте зубчик чеснока, затем добавьте креветки и дайте им немного постоять, часто переворачивая.
Затем деглазируйте креветки белым вином и подождите, пока оно полностью выпарится. После этого добавьте томатное пюре, немного посолите и дайте постоять несколько секунд.
Удалите зубчик чеснока, возьмите половину креветок и положите их в блендер. Добавьте сливочный сыр и взбейте до получения кремообразной массы.
В кастрюлю, где остались креветки с соусом, добавьте рис и тщательно перемешайте. Поджарьте рис несколько секунд, а затем начните добавлять бульон половниками до желаемой степени готовности.
Когда рис будет готов, добавьте креветочный крем и оставьте на несколько минут на слабом огне, постоянно помешивая.
Ризотто с креветочным кремом готово! Перед подачей украсьте блюдо свежей петрушкой.
Уточнения
Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).