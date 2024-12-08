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Ризотто с креветочным кремом получается нежным, насыщенным и таким ароматным

1:53
Еда

Ризотто с креветочным кремом — это блюдо, которое обязательно покорит вас своим нежным и изысканным вкусом. Оно станет отличным украшением как для особых случаев, так и для уютных семейных обедов и ужинов.

Ризотто
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ризотто

Для приготовления этого ризотто вам понадобятся простые ингредиенты:

  • рис арборио — 250 г,
  • свежие или замороженные креветки — 400 г,
  • сливочный сыр — 80 г,
  • овощной или рыбный бульон — 1 литр,
  • белое вино — 30 мл,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • томатное пюре — 150 г,
  • петрушка — по вкусу,
  • оливковое масло — по вкусу.

Приготовление

  1. Начните с подготовки креветок. Вы можете приготовить из креветочных очисток бульон, который будет использоваться в ризотто. Или же можно использовать овощной бульон.
  2. В кастрюле с высокими стенками обжарьте зубчик чеснока, затем добавьте креветки и дайте им немного постоять, часто переворачивая.
  3. Затем деглазируйте креветки белым вином и подождите, пока оно полностью выпарится. После этого добавьте томатное пюре, немного посолите и дайте постоять несколько секунд.
  4. Удалите зубчик чеснока, возьмите половину креветок и положите их в блендер. Добавьте сливочный сыр и взбейте до получения кремообразной массы.
  5. В кастрюлю, где остались креветки с соусом, добавьте рис и тщательно перемешайте. Поджарьте рис несколько секунд, а затем начните добавлять бульон половниками до желаемой степени готовности.
  6. Когда рис будет готов, добавьте креветочный крем и оставьте на несколько минут на слабом огне, постоянно помешивая.

Ризотто с креветочным кремом готово! Перед подачей украсьте блюдо свежей петрушкой.

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом. 

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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