Каким образом овсянка наряду с пышками и кексами попала в список вредной пищи в Британии?

3:40 Your browser does not support the audio element. Еда

В октябре 2025 года в Великобритании вступит в силу новое законодательство, которое запретит рекламу некоторых продуктов, в том числе некоторых видов каш, как нездоровой пищи. В список запрещённых продуктов вошли пышки, растительное молоко, а также более очевидные "вредные" изделия, такие как круассаны, вафли и кексы.

Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Овсянка с орехами и фруктами

Ограничения также распространяются на сладкие хлопья для завтрака, включая гранолу, мюсли и овсяные каши, в том числе быстрого приготовления и другие готовые хлопья на основе овса. Причина в том, что эти продукты классифицируются как неполезные в соответствии с системой оценки, основанной на содержании соли, жира, сахара и белка.

Легко понять, почему ультраобработанные продукты, такие как готовая выпечка, могут оказаться в списке запрещённых. Некоторые растительные молочные продукты содержат добавленные сахара и сомнительные дополнительные соединения для улучшения вкуса. Однако именно нападки на скромный овёс вызвали недоумение у диетологов.

"Это демонизация целой группы продуктов, которые действительно поддерживают наше здоровье. У нас кризис ожирения, повышенный уровень холестерина и болезни сердца, и овсяная каша является одним из самых дешёвых и простых продуктов для включения в наш рацион, который может помочь смягчить все эти проблемы", — говорит диетолог Лора Саузерн, которую цитирует британское издание GoodHousekeeping/

Вы можете приобрести готовую овсянку быстрого приготовления с сахаром и ароматизаторами, которую можно разогреть в микроволновой печи. Однако это не самый полезный продукт. Традиционная каша — это питательный и поддерживающий завтрак, богатый клетчаткой. Она насыщает и поддерживает полезные бактерии в кишечнике, а также помогает снизить уровень холестерина. Поэтому эксперт отмечает, что демонизировать кашу как группу продуктов — это недальновидно.

Несмотря на высокое содержание клетчатки, овёс является чистым углеводом и может вызвать быстрый подъём уровня сахара в крови. Вот почему диетологи рекомендуют добавлять источник белка и хорошего жира — например, греческий йогурт или молоко, арахисовое масло, орехи и семена.

В каше действительно есть масса полезных веществ. Она является прекрасным проводником для полезных ингредиентов, которые способствуют укреплению здоровья. Однако важно помнить о том, что избыток мёда или кленового сиропа в полезной овсяной каше может негативно сказаться на уровне сахара в крови и общем самочувствии, поэтому следует быть осторожным при добавлении этих ингредиентов в кашу.

В этом запрете на рекламу речь идёт о тех видах каши в пакетиках и горшочках, которые действительно содержат много сахара, пояснил диетолог Роб Хобсон, автор книги "Unprocess Your Family Life".

Но если вы едите настоящую, традиционную овсянку, приготовленную из настоящего овса; если вы не топите овсянку в сахаре, мёде или кленовом сиропе; и вы не преддиабетик или диабетик, то можно продолжать спокойно есть кашу и дальше.

"Каша — хороший источник клетчатки и станет отличным завтраком, если вы добавите молоко, хороший источник белка, и украсите ее свежими фруктами, орехами и семенами. Это не вредная еда", — добавили диетологи.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

