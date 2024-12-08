Восхитительная лазанья с лососем может стать главной звездой вашего новогоднего стола

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Лазанья с лососем — это легкое, изысканное и нежное блюдо, которое станет настоящим украшением любого праздника, особенно рождественского или новогоднего ужина.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Копченый лосось — частый гость на праздничных столах и неизменный фаворит среди закусок. Но пробовали ли вы когда-нибудь его в лазанье? Это поистине восхитительно!

Лазанья с лососем — это универсальное блюдо из свежих макарон, которое можно приготовить заранее, заморозить, а затем без хлопот испечь прямо из морозилки. В его составе гармонично сочетаются простые и вкусные ингредиенты.

Ингредиенты для лазаньи:

250 г листов для лазаньи,

200 г копченого лосося

Тёртый пармезан для посыпки.

Для домашнего соуса бешамель:

500 мл молока

50 г муки

50 г сливочного масла

Соль по вкусу

Также для приготовления лазаньи с копченым лососем вам понадобятся: форма для запекания размером 20х20 см

Приготовление лазаньи с лососем

Приготовьте соус бешамель: в кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте муку и быстро перемешайте. Постепенно влейте теплое молоко, постоянно помешивая. Продолжайте помешивать соус бешамель на среднем огне, пока он не загустеет. Посолите и отставьте в сторону. Выложите лазанью: на дно формы для запекания выложите половник соуса бешамель и равномерно распределите его по дну. Выложите лист лазаньи, сверху добавьте еще немного соуса и нарезанного лосося. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Покройте поверхность оставшимся соусом бешамель и посыпьте тертым пармезаном. Выпекайте лазанью с лососем в духовке при температуре 200° в течение 25 минут.

Помните, что лазанью с копченым лососем можно хранить в холодильнике не более двух дней. Если вы использовали все свежие ингредиенты, то можно заморозить блюдо, и оно сохранится в морозильной камере до одного месяца.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

