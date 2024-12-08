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Восхитительная лазанья с лососем может стать главной звездой вашего новогоднего стола

2:14
Еда

Лазанья с лососем — это легкое, изысканное и нежное блюдо, которое станет настоящим украшением любого праздника, особенно рождественского или новогоднего ужина.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Копченый лосось — частый гость на праздничных столах и неизменный фаворит среди закусок. Но пробовали ли вы когда-нибудь его в лазанье? Это поистине восхитительно!

Лазанья с лососем — это универсальное блюдо из свежих макарон, которое можно приготовить заранее, заморозить, а затем без хлопот испечь прямо из морозилки. В его составе гармонично сочетаются простые и вкусные ингредиенты.

Ингредиенты для лазаньи:

  • 250 г листов для лазаньи,
  • 200 г копченого лосося
  • Тёртый пармезан для посыпки.

Для домашнего соуса бешамель:

  • 500 мл молока
  • 50 г муки
  • 50 г сливочного масла
  • Соль по вкусу

Также для приготовления лазаньи с копченым лососем вам понадобятся: форма для запекания размером 20х20 см

Приготовление лазаньи с лососем

  1. Приготовьте соус бешамель: в кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло.
  2. Добавьте муку и быстро перемешайте.
  3. Постепенно влейте теплое молоко, постоянно помешивая.
  4. Продолжайте помешивать соус бешамель на среднем огне, пока он не загустеет.
  5. Посолите и отставьте в сторону.
  6. Выложите лазанью: на дно формы для запекания выложите половник соуса бешамель и равномерно распределите его по дну.
  7. Выложите лист лазаньи, сверху добавьте еще немного соуса и нарезанного лосося.
  8. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  9. Покройте поверхность оставшимся соусом бешамель и посыпьте тертым пармезаном.
  10. Выпекайте лазанью с лососем в духовке при температуре 200° в течение 25 минут.

Помните, что лазанью с копченым лососем можно хранить в холодильнике не более двух дней. Если вы использовали все свежие ингредиенты, то можно заморозить блюдо, и оно сохранится в морозильной камере до одного месяца.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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