Восхитительная лазанья с лососем может стать главной звездой вашего новогоднего стола

Лазанья с лососем — это легкое, изысканное и нежное блюдо, которое станет настоящим украшением любого праздника, особенно рождественского или новогоднего ужина.
Копченый лосось — частый гость на праздничных столах и неизменный фаворит среди закусок. Но пробовали ли вы когда-нибудь его в лазанье? Это поистине восхитительно!
Лазанья с лососем — это универсальное блюдо из свежих макарон, которое можно приготовить заранее, заморозить, а затем без хлопот испечь прямо из морозилки. В его составе гармонично сочетаются простые и вкусные ингредиенты.
Ингредиенты для лазаньи:
Для домашнего соуса бешамель:
Также для приготовления лазаньи с копченым лососем вам понадобятся: форма для запекания размером 20х20 см
Приготовление лазаньи с лососем
Помните, что лазанью с копченым лососем можно хранить в холодильнике не более двух дней. Если вы использовали все свежие ингредиенты, то можно заморозить блюдо, и оно сохранится в морозильной камере до одного месяца.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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