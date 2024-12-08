Спагетти с анчоусами по-римски получаются такими ароматными благодаря чесноку, перчику чили и петрушке

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Спагетти с анчоусами по-римски — это сытное блюдо, которое, несмотря на свою простоту, обладает удивительным вкусом и ароматом. А ещё его очень просто и быстро готовить!

Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спагетти с анчоусами

Для его приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов:

400 г спагетти;

10 филе анчоусов в масле;

1 зубчик чеснока;

1 свежий перец чили (или 2 сушёных);

петрушка;

оливковое масло первого отжима;

соль по вкусу.

Процесс приготовления начинается с отваривания спагетти в подсоленной воде до состояния "аль-денте". Тем временем в сковороду выложите нарезанный чеснок, перец чили и оливковое масло. Добавьте немного масла и поставьте сковороду на средний огонь. Когда чеснок начнет обжариваться, добавьте филе анчоусов. Готовьте ещё 2 минуты, периодически помешивая. Анчоусы должны расплавиться и превратиться в кремообразную массу. Отваренные спагетти откиньте на дуршлаг и добавьте в сковороду к анчоусам. Тщательно перемешайте и, если необходимо, добавьте немного воды, в которой варились макароны. Нарежьте петрушку и добавьте её к спагетти.

Подавайте блюдо горячим.

Совет:

Вы можете использовать острые анчоусы в масле, чтобы придать блюду дополнительную пикантность.

Если хотите, чтобы соус получился гуще, добавьте немного панировочных сухарей во время перемешивания макарон.

Отрегулируйте количество соли в воде для макарон. Соус из анчоусов сам по себе очень вкусный, поэтому не переборщите с солью.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.





Анчо́усы (лат. Engraulis) — род пелагических морских рыб из семейства анчоусовых (Engraulidae).

