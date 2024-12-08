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Спагетти с анчоусами по-римски получаются такими ароматными благодаря чесноку, перчику чили и петрушке

1:42
Еда

Спагетти с анчоусами по-римски — это сытное блюдо, которое, несмотря на свою простоту, обладает удивительным вкусом и ароматом. А ещё его очень просто и быстро готовить!

Спагетти с анчоусами
Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти с анчоусами

Для его приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов:

  • 400 г спагетти;
  • 10 филе анчоусов в масле;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 свежий перец чили (или 2 сушёных);
  • петрушка;
  • оливковое масло первого отжима;
  • соль по вкусу.
  1. Процесс приготовления начинается с отваривания спагетти в подсоленной воде до состояния "аль-денте".
  2. Тем временем в сковороду выложите нарезанный чеснок, перец чили и оливковое масло. Добавьте немного масла и поставьте сковороду на средний огонь.
  3. Когда чеснок начнет обжариваться, добавьте филе анчоусов. Готовьте ещё 2 минуты, периодически помешивая. Анчоусы должны расплавиться и превратиться в кремообразную массу.
  4. Отваренные спагетти откиньте на дуршлаг и добавьте в сковороду к анчоусам. Тщательно перемешайте и, если необходимо, добавьте немного воды, в которой варились макароны.
  5. Нарежьте петрушку и добавьте её к спагетти.

Подавайте блюдо горячим.

Совет:

  • Вы можете использовать острые анчоусы в масле, чтобы придать блюду дополнительную пикантность.
  • Если хотите, чтобы соус получился гуще, добавьте немного панировочных сухарей во время перемешивания макарон.
  • Отрегулируйте количество соли в воде для макарон. Соус из анчоусов сам по себе очень вкусный, поэтому не переборщите с солью.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

Анчо́усы (лат. Engraulis) — род пелагических морских рыб из семейства анчоусовых (Engraulidae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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