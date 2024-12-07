Шоколадный муссовый пирог — нежнейший мусс из шоколада и сливок, который просто тает во рту

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Шоколадный муссовый пирог — это восхитительное лакомство, которое не оставит вас равнодушными! В его основе лежит нежный шоколадный мусс, который словно облаком окутывает воздушный корж, а сверху пирог украшен тонким слоем шоколадного ганаша.

Фото: commons.wikimedia.org by Antidiskriminator, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный муссовый пирог

Этот рецепт от bonnibakery.com позволит вам насладиться истинным вкусом шоколадного мусса, с его роскошной текстурой и насыщенным ароматом.

Начинка из шоколадного мусса в этом пироге основана на безе, что делает его густым, шелковистым и тающим во рту. Мы просто смешиваем шоколадный ганаш с безе, что придает муссу нежную текстуру.

Ингредиенты:

Корж для пирога (испечённый и охлаждённый) — можно использовать как домашний, так и покупной корж. Для варианта без выпечки можно заменить его на печенье Oreo или крекеры Грэма,

1,5 стакана густых сливок — (360 мл),

285 г тёмного шоколада (измельчённого),

4 больших яичных белка,

1 стакан белого сахара,

1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного порошка,

¼ чайной ложки соли.

Инструкции по приготовлению

Приготовьте основу для пирога — вы можете использовать рецепт слоёной основы для пирога или уже готовую, купленную в магазине. Полностью испеките её в соответствии с рецептом или инструкциями на упаковке и отложите, чтобы она остыла. Если вы используете основу для пирога без выпечки, например, из крекеров "Грэм" или крошек Oreo, выпекать её не нужно — просто подготовьте и отложите в сторону. Мелко нарежьте шоколад и положите его в большую миску. Нагрейте сливки и ваниль в кастрюле на среднем огне до горячего состояния, но не доводите до кипения. Смешайте сливки с шоколадом — вылейте горячие сливки на измельчённый шоколад и оставьте на минуту, затем размешивайте, пока весь шоколад не растает, образуя гладкий, глянцевый ганаш. Приготовьте водяную баню — налейте в небольшую кастрюлю 1-2 дюйма воды и поставьте на средний или слабый огонь, пока вода не закипит. Взбейте яичные белки с сахаром — положите яичные белки, сахар и соль в жаропрочную миску и взбейте их вместе. Взбейте безе на подготовленной водяной бане до плотных пиков — переложите смесь яичного белка с сахаром в чашу миксера с насадкой-венчиком и взбивайте на высокой скорости до образования блестящих плотных пиков. Миска должна перестать быть тёплой на ощупь, что займёт примерно 10 минут. Аккуратно вмешайте безе в большую миску с шоколадным ганашем — аккуратно вмешайте безе в большую миску с шоколадным ганашем, добавляя примерно по трети за раз. Смешивайте до тех пор, пока всё не смешается и не останется комочков безе. Вылейте шоколадный мусс в подготовленную основу для пирога — вылейте шоколадный мусс на подготовленную основу для пирога и разровняйте его, чтобы он стал ровным. Поставьте пирог в холодильник на 10 минут, чтобы он слегка застыл, прежде чем переходить к следующему шагу. Покройте пирог шоколадным ганашем — вылейте оставшийся шоколадный ганаш поверх мусса и распределите его так, чтобы он покрыл всю поверхность. Если ганаш слишком остыл и стал недостаточно текучим, разогрейте его в микроволновке интервалами по 5 секунд. Охладите пирог — охладите пирог в холодильнике не менее 4 часов, а лучше — на ночь.

Подавайте пирог охлаждённым, украсив сверху ложкой взбитых сливок.

Уточнения

Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.





Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



