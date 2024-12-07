Шоколадный муссовый пирог — нежнейший мусс из шоколада и сливок, который просто тает во рту

Шоколадный муссовый пирог — это восхитительное лакомство, которое не оставит вас равнодушными! В его основе лежит нежный шоколадный мусс, который словно облаком окутывает воздушный корж, а сверху пирог украшен тонким слоем шоколадного ганаша.
Фото: commons.wikimedia.org by Antidiskriminator, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный муссовый пирог
Этот рецепт от bonnibakery.com позволит вам насладиться истинным вкусом шоколадного мусса, с его роскошной текстурой и насыщенным ароматом.
Начинка из шоколадного мусса в этом пироге основана на безе, что делает его густым, шелковистым и тающим во рту. Мы просто смешиваем шоколадный ганаш с безе, что придает муссу нежную текстуру.
Ингредиенты:
Корж для пирога (испечённый и охлаждённый) — можно использовать как домашний, так и покупной корж. Для варианта без выпечки можно заменить его на печенье Oreo или крекеры Грэма,
1,5 стакана густых сливок — (360 мл),
285 г тёмного шоколада (измельчённого),
4 больших яичных белка,
1 стакан белого сахара,
1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного порошка,
¼ чайной ложки соли.
Инструкции по приготовлению
Приготовьте основу для пирога — вы можете использовать рецепт слоёной основы для пирога или уже готовую, купленную в магазине. Полностью испеките её в соответствии с рецептом или инструкциями на упаковке и отложите, чтобы она остыла.
Если вы используете основу для пирога без выпечки, например, из крекеров "Грэм" или крошек Oreo, выпекать её не нужно — просто подготовьте и отложите в сторону.
Мелко нарежьте шоколад и положите его в большую миску.
Нагрейте сливки и ваниль в кастрюле на среднем огне до горячего состояния, но не доводите до кипения.
Смешайте сливки с шоколадом — вылейте горячие сливки на измельчённый шоколад и оставьте на минуту, затем размешивайте, пока весь шоколад не растает, образуя гладкий, глянцевый ганаш.
Приготовьте водяную баню — налейте в небольшую кастрюлю 1-2 дюйма воды и поставьте на средний или слабый огонь, пока вода не закипит.
Взбейте яичные белки с сахаром — положите яичные белки, сахар и соль в жаропрочную миску и взбейте их вместе.
Взбейте безе на подготовленной водяной бане до плотных пиков — переложите смесь яичного белка с сахаром в чашу миксера с насадкой-венчиком и взбивайте на высокой скорости до образования блестящих плотных пиков. Миска должна перестать быть тёплой на ощупь, что займёт примерно 10 минут.
Аккуратно вмешайте безе в большую миску с шоколадным ганашем — аккуратно вмешайте безе в большую миску с шоколадным ганашем, добавляя примерно по трети за раз. Смешивайте до тех пор, пока всё не смешается и не останется комочков безе.
Вылейте шоколадный мусс в подготовленную основу для пирога — вылейте шоколадный мусс на подготовленную основу для пирога и разровняйте его, чтобы он стал ровным.
Поставьте пирог в холодильник на 10 минут, чтобы он слегка застыл, прежде чем переходить к следующему шагу.
Покройте пирог шоколадным ганашем — вылейте оставшийся шоколадный ганаш поверх мусса и распределите его так, чтобы он покрыл всю поверхность. Если ганаш слишком остыл и стал недостаточно текучим, разогрейте его в микроволновке интервалами по 5 секунд.
Охладите пирог — охладите пирог в холодильнике не менее 4 часов, а лучше — на ночь.
Подавайте пирог охлаждённым, украсив сверху ложкой взбитых сливок.
Уточнения
Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.