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Как приготовить нежное рагу с курицей и овощами: пошаговый рецепт

2:31
Еда

Овощное рагу с курицей — это вкусное, сытное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Нежное куриное филе в сочетании с овощами и пряными травами создаёт аппетитное и ароматное угощение, которое понравится всей семье.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Куриное филе — 400 г
  • Картофель — 350 г
  • Кабачок — 300 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Сладкий красный перец — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Куриный бульон — 150 мл
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Подготовьте ингредиенты

Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками размером 1,5 см. Кабачок также нарежьте кубиками (не очищайте кожуру, если она нежная). Сладкий перец нарежьте ломтиками, предварительно удалив семена. Куриное филе нарежьте кусочками такого же размера.

2. Обжарьте курицу

В большой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Добавьте куриное филе и обжарьте до появления румяной корочки. Переложите мясо на тарелку.

3. Приготовьте овощи

На той же сковороде обжарьте лук, чеснок и натёртую на крупной тёрке морковь. Готовьте овощи 7 минут на среднем огне, помешивая. Затем добавьте сладкий перец и кабачок, продолжайте жарить ещё 5 минут.

4. Добавьте картофель

Выложите картофель в сковороду, посолите, поперчите и приправьте прованскими травами. Жарьте всё вместе ещё 5 минут, следя, чтобы овощи не пригорели.

5. Закончите приготовление

Верните в сковороду обжаренное куриное филе. Перемешайте с овощами, влейте куриный бульон и доведите до кипения. Попробуйте на вкус и, при необходимости, добавьте соли или специй. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 15 минут.

6. Подача

Готовое рагу подавайте горячим, посыпав свежей зеленью для украшения. Оно идеально сочетается с хлебом или свежими салатами.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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