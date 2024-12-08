Как приготовить насыщенный луковый суп с сырной корочкой

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковый суп с сыром и хрустящим багетом — это классика французской кухни, которая подарит тепло и комфорт в любое время года. Глубокий вкус насыщенного бульона, сладость карамелизованного лука и нежность расплавленного сыра делают это блюдо особенным. Готовится оно достаточно долго, но результат оправдывает затраченные усилия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луковый суп

Ингредиенты (на 6 порций):

Говядина на костях — 1,5 кг

Лук — 1,5 кг

Морковь — 2 шт.

Корень сельдерея — 100 г

Мука — 2 ст. л.

Сухое белое вино — 150 мл

Французский багет — 1 шт.

Тёртый сыр эдам или гауда — 100 г

Сливочное масло — для жарки

Сахар, соль — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Приготовьте бульон

Разрежьте морковь и 2 луковицы пополам, выложите на противень вместе с мясом на костях. Запекайте при 200 °C в течение 40 минут. Переложите мясо и овощи в кастрюлю, добавьте нарезанный корень сельдерея и 1 столовую ложку соли. Залейте водой и варите под крышкой на слабом огне 4-5 часов. При необходимости доливайте воду. Готовый бульон процедите.

2. Карамелизуйте лук

Оставшийся лук нарежьте полукольцами. В большой кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, добавьте лук и готовьте под крышкой на среднем огне 15 минут. Затем добавьте щепотку соли и сахара, снимите крышку и продолжайте готовить, периодически помешивая, ещё 30-40 минут, пока лук не станет золотисто-коричневым.

3. Завершите приготовление супа

В карамелизированный лук добавьте муку и тщательно перемешайте. Влейте белое вино, тушите 5 минут. Затем добавьте бульон и варите суп на слабом огне, слегка прикрыв крышкой, ещё 40 минут. Посолите по вкусу.

4. Подача

Нарежьте багет ломтиками. Разлейте суп по огнеупорным горшочкам или порционным тарелкам, сверху выложите ломтики хлеба, посыпьте тёртым сыром. Поставьте в разогретую духовку и запекайте, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячим.

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр. soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами).

