Как приготовить вкусный салат с кальмарами и ананасами за 20 минут

Салат с кальмарами, ананасами и свежими огурцами — это идеальное блюдо для праздничного стола или повседневного обеда. Сочетание морепродуктов, овощей и фруктов делает его вкус нежным и освежающим. Готовится салат быстро и просто, а результат радует как внешним видом, так и вкусовыми качествами.
Ингредиенты (на 6 порций):
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Подготовьте яйца
Сварите яйца вкрутую: залейте их водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем слейте кипяток и охладите яйца под холодной водой.
2. Подготовьте кальмаров
Вскипятите воду в отдельной кастрюле, добавьте соль. Положите тушки кальмаров в кипящую воду, снова доведите до кипения и варите 4 минуты. После этого переложите кальмаров на дуршлаг и дайте им остыть.
3. Подготовьте овощи и сыр
Свежие огурцы тщательно вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Консервированную кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте, удаляя грубые стебли. Яйца натрите на крупной тёрке, а кальмаров нарежьте тонкой соломкой.
4. Подготовьте ананасы
Консервированные кольца ананаса нарежьте на мелкие кусочки.
5. Смешайте салат
В большой миске соедините огурцы, кальмаров, кукурузу, ананасы, яйца, сыр и укроп. Добавьте соль, перец и майонез. Тщательно перемешайте.
6. Подача
Выложите готовый салат в красивый салатник, украсьте зеленью по желанию и подавайте к столу.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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