Как приготовить вкусный салат с кальмарами и ананасами за 20 минут

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Салат с кальмарами, ананасами и свежими огурцами — это идеальное блюдо для праздничного стола или повседневного обеда. Сочетание морепродуктов, овощей и фруктов делает его вкус нежным и освежающим. Готовится салат быстро и просто, а результат радует как внешним видом, так и вкусовыми качествами.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты (на 6 порций):

Яйца — 2 шт.

Тушки кальмаров — 300 г

Свежие огурцы — 300 г

Твёрдый сыр — 50 г

Консервированная кукуруза — 150 г

Укроп — 2 веточки

Консервированные ананасы (кольца) — 4 шт.

Майонез — 100 г

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Подготовьте яйца

Сварите яйца вкрутую: залейте их водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем слейте кипяток и охладите яйца под холодной водой.

2. Подготовьте кальмаров

Вскипятите воду в отдельной кастрюле, добавьте соль. Положите тушки кальмаров в кипящую воду, снова доведите до кипения и варите 4 минуты. После этого переложите кальмаров на дуршлаг и дайте им остыть.

3. Подготовьте овощи и сыр

Свежие огурцы тщательно вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Консервированную кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте, удаляя грубые стебли. Яйца натрите на крупной тёрке, а кальмаров нарежьте тонкой соломкой.

4. Подготовьте ананасы

Консервированные кольца ананаса нарежьте на мелкие кусочки.

5. Смешайте салат

В большой миске соедините огурцы, кальмаров, кукурузу, ананасы, яйца, сыр и укроп. Добавьте соль, перец и майонез. Тщательно перемешайте.

6. Подача

Выложите готовый салат в красивый салатник, украсьте зеленью по желанию и подавайте к столу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

