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Как приготовить идеальные бутерброды с селедкой

2:24
Еда

Если хотите приготовить вкусные бутерброды с сельдью, попробуйте шведский метод. Для этого слабосоленое филе сельди маринуют в особом соусе на основе зернистой горчицы, который по-шведски называют senapssås. Этот соус сочетает в себе три вида горчицы (зернистую, дижонскую и острую), укроп и сливочно-масляную основу. Лучше всего использовать филе сельди матиас, без добавления масла или пряностей. Для подачи идеально подойдёт бородинский хлеб, а такой закуской вы точно удивите гостей.

Сэндвичи
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сэндвичи

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Бородинский хлеб — 8 ломтиков
  • Слабосоленая сельдь — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Горчица зернистая — 1 ст. л.
  • Горчица дижонская — 1 ст. л.
  • Острая горчица — по вкусу
  • Белый винный уксус — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сметана 10% — 2 ст. л.
  • Подсолнечное масло — 80 мл
  • Укроп — 20 г

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Подготовка сельди

Достаньте филе слабосоленой сельди из упаковки, нарежьте ломтиками шириной 1,5-2 см. Если сельдь была в рассоле, дайте жидкости стечь и обсушите кусочки бумажным полотенцем.

2. Приготовление маринада

В миске соедините зернистую и дижонскую горчицу. Добавьте по желанию немного острой горчицы для придания пикантности. Влейте белый винный уксус, добавьте сахар и сметану, тщательно перемешайте. Постепенно введите подсолнечное масло, не прекращая перемешивания, чтобы соус стал однородным.

3. Добавление укропа

Мелко нарежьте укроп (стебли выбросьте), вмешайте его в соус. Опустите кусочки сельди в приготовленный маринад, хорошо перемешайте и уберите в холодильник на ночь или на сутки.

4. Сборка бутербродов

Нарежьте луковицу мелкими кубиками. На ломтики бородинского хлеба выложите немного рубленого лука, сверху положите ломтики маринованной сельди. Украсьте бутерброды веточками свежего укропа. Подавайте закуску гостям.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot - "хлеб с маслом") — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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