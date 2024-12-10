Почему имитированная икра — идеальный выбор для Нового года

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Имитированная икра становится настоящим фаворитом для новогоднего стола. Диетолог Нурия Дианова объяснила, почему в этом году можно обойтись без покупки настоящей икры.

Фото: pxhere.com Красная икра

Специалист отметила, что искусственная икра, лишённая усилителей вкуса, отлично подходит для украшения салатов и приготовления закусок. Она менее калорийна — всего 50 ккал на 100 граммов — что особенно актуально в праздничные дни, когда переедание становится частой проблемой. Благодаря имитации можно снизить риски обострения панкреатита, заболеваний печени и желудка.

Состав и особенности продукта:

В основе имитированной икры используются водоросли.

Есть веганские варианты, а есть виды с добавлением рыбьего жира.

Красная имитация создаётся из морских компонентов, а чёрная — с добавлением активированного угля.

На вкус и по внешнему виду имитированная икра почти не уступает натуральной. Она менее солёная, что делает её более полезной для здоровья, и стоит в разы дешевле. По данным аналитиков, к декабрю 1 кг настоящей икры может достигать цены в 13 тысяч рублей, тогда как имитация остаётся доступной альтернативой.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.



