Универсальный рецепт засолки красной икры для Нового года

С приближением Нового года многие задумываются о праздничном меню, где одним из главных деликатесов традиционно становится красная рыба и икра. Если вам повезло приобрести рыбу с икрой, это отличный шанс сэкономить и приготовить её самостоятельно. Домашний посол икры прост и подойдёт для любой красной рыбы: форели, нерки, кижуча, лосося, горбуши, семги или кеты.
Домашняя красная икра готова! Её можно подавать к праздничному столу или использовать для украшения блюд.
Деликате́с — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре. Независимо от местных предпочтений, такой ярлык, как правило, распространён по всему региону.
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