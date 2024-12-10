Универсальный рецепт засолки красной икры для Нового года

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

С приближением Нового года многие задумываются о праздничном меню, где одним из главных деликатесов традиционно становится красная рыба и икра. Если вам повезло приобрести рыбу с икрой, это отличный шанс сэкономить и приготовить её самостоятельно. Домашний посол икры прост и подойдёт для любой красной рыбы: форели, нерки, кижуча, лосося, горбуши, семги или кеты.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икра лососевая на ложке

Ингредиенты:

100 г икры,

1 ч. л. соли,

1 стакан воды.

Как засолить красную икру:

Приготовьте рассол:

Смешайте соль и воду, доведите до кипения и охладите. Подготовьте икру:

Икру укладывают в чистую банку прямо с плёнкой — её снимать не нужно на этом этапе. Залейте рассолом:

Залейте икру остывшим рассолом и поставьте в холодильник минимум на 12 часов. Очистка и финал:

После того как икра просолилась, откиньте её на шумовку, аккуратно удалите плёнки вилкой и процедите через сито.

Домашняя красная икра готова! Её можно подавать к праздничному столу или использовать для украшения блюд.

Уточнения

Деликате́с — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре. Независимо от местных предпочтений, такой ярлык, как правило, распространён по всему региону.



