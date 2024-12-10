Домашние маринованные помидоры, которые можно подать сразу

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные помидоры — универсальная закуска, которая способна превратить даже самый простой обед, например, варёный картофель, в праздничное блюдо. Если у вас нет готовых запасов консервации, не спешите в магазин: маринованные помидоры можно легко приготовить самостоятельно в любое время года, ведь свежие овощи доступны круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Маринованные помидоры

Предлагаем простой и быстрый рецепт. Вы сможете подать эту закуску уже в день приготовления.

Что понадобится:

10 свежих томатов,

3 зубчика чеснока,

2 стебля сельдерея,

2 веточки укропа,

5 горошков чёрного перца,

3 лавровых листа,

3 ст. л. соли,

1 ч. л. сахара,

2 ст. л. уксуса.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте маринад:

Добавьте в литр воды лавровый лист, соль, сахар и чёрный перец. Доведите жидкость до кипения и проварите 5 минут. Затем добавьте уксус и оставьте маринад на плите ещё на пару минут. Подготовьте овощи:

Нарежьте стебли сельдерея и укроп ножницами. Томаты можно оставить целыми или разрезать на половинки. Соберите заготовку:

Переложите помидоры, зелень и чеснок в чистую тару. Залейте всё кипящим маринадом и оставьте на 2 часа. Финальная обработка:

Разложите помидоры по стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте.

Эта закуска станет настоящим украшением вашего стола и прекрасно дополнит любое блюдо.

Уточнения

Консервация — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

