Домашние маринованные помидоры, которые можно подать сразу

Маринованные помидоры — универсальная закуска, которая способна превратить даже самый простой обед, например, варёный картофель, в праздничное блюдо. Если у вас нет готовых запасов консервации, не спешите в магазин: маринованные помидоры можно легко приготовить самостоятельно в любое время года, ведь свежие овощи доступны круглый год.
Предлагаем простой и быстрый рецепт. Вы сможете подать эту закуску уже в день приготовления.
Эта закуска станет настоящим украшением вашего стола и прекрасно дополнит любое блюдо.
Консервация — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).
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