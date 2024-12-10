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Домашние маринованные помидоры, которые можно подать сразу

1:37
Еда

Маринованные помидоры — универсальная закуска, которая способна превратить даже самый простой обед, например, варёный картофель, в праздничное блюдо. Если у вас нет готовых запасов консервации, не спешите в магазин: маринованные помидоры можно легко приготовить самостоятельно в любое время года, ведь свежие овощи доступны круглый год.

Маринованные помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Маринованные помидоры

Предлагаем простой и быстрый рецепт. Вы сможете подать эту закуску уже в день приготовления.

Что понадобится:

  • 10 свежих томатов,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 2 стебля сельдерея,
  • 2 веточки укропа,
  • 5 горошков чёрного перца,
  • 3 лавровых листа,
  • 3 ст. л. соли,
  • 1 ч. л. сахара,
  • 2 ст. л. уксуса.

Пошаговый рецепт:

  1. Приготовьте маринад:
    Добавьте в литр воды лавровый лист, соль, сахар и чёрный перец. Доведите жидкость до кипения и проварите 5 минут. Затем добавьте уксус и оставьте маринад на плите ещё на пару минут.
  2. Подготовьте овощи:
    Нарежьте стебли сельдерея и укроп ножницами. Томаты можно оставить целыми или разрезать на половинки.
  3. Соберите заготовку:
    Переложите помидоры, зелень и чеснок в чистую тару. Залейте всё кипящим маринадом и оставьте на 2 часа.
  4. Финальная обработка:
    Разложите помидоры по стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте.

Эта закуска станет настоящим украшением вашего стола и прекрасно дополнит любое блюдо.

Уточнения

Консервация — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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