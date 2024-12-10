Ошибки при хранении бананов, которые могут стоить вам фруктов

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Бананы — популярный фрукт, который выделяет этиленовый газ. Этот газ совершенно безопасен для человека, но может сократить срок годности других фруктов. Именно поэтому бананы рекомендуется хранить отдельно, а не в общей фруктовой вазе.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg Бананы

Некоторые фрукты особенно чувствительны к этилену, напомнили эксперты. Это манго, персики, сливы и авокадо. Если положить их рядом с бананами, особенно зелёными, последние дозреют намного быстрее.

Советы по хранению бананов:

Спелые бананы:

Храните их при комнатной температуре. Чтобы продлить срок их свежести, оберните плодоножки фольгой или плёнкой. Бананы с тёмными пятнами:

Их можно убрать в холодильник. Низкая температура позволит им "прожить" ещё около недели. Зелёные бананы:

Никогда не замораживайте их, так как это ухудшит вкус и текстуру.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сохранить свежесть бананов дольше и избежать порчи других фруктов.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



