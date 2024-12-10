Ошибки при хранении бананов, которые могут стоить вам фруктов

Бананы — популярный фрукт, который выделяет этиленовый газ. Этот газ совершенно безопасен для человека, но может сократить срок годности других фруктов. Именно поэтому бананы рекомендуется хранить отдельно, а не в общей фруктовой вазе.
Некоторые фрукты особенно чувствительны к этилену, напомнили эксперты. Это манго, персики, сливы и авокадо. Если положить их рядом с бананами, особенно зелёными, последние дозреют намного быстрее.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сохранить свежесть бананов дольше и избежать порчи других фруктов.
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