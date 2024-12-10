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Ошибки при хранении бананов, которые могут стоить вам фруктов

1:05
Еда

Бананы — популярный фрукт, который выделяет этиленовый газ. Этот газ совершенно безопасен для человека, но может сократить срок годности других фруктов. Именно поэтому бананы рекомендуется хранить отдельно, а не в общей фруктовой вазе.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

Некоторые фрукты особенно чувствительны к этилену, напомнили эксперты. Это манго, персики, сливы и авокадо. Если положить их рядом с бананами, особенно зелёными, последние дозреют намного быстрее.

Советы по хранению бананов:

  1. Спелые бананы:
    Храните их при комнатной температуре. Чтобы продлить срок их свежести, оберните плодоножки фольгой или плёнкой.
  2. Бананы с тёмными пятнами:
    Их можно убрать в холодильник. Низкая температура позволит им "прожить" ещё около недели.
  3. Зелёные бананы:
    Никогда не замораживайте их, так как это ухудшит вкус и текстуру.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сохранить свежесть бананов дольше и избежать порчи других фруктов.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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