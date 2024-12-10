Простые советы для идеальной очистки корня имбиря

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирь заслуженно считается одним из самых полезных продуктов для здоровья. Однако многих отталкивает процесс его чистки, который кажется сложным и неудобным. К счастью, существуют простые способы, которые помогут быстро и легко справиться с этой задачей.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ имбирь

Британский шеф-повар Джейми Оливер предлагает чистить имбирь не ножом, а с помощью обычной чайной ложки. Метод очень простой:

Зафиксируйте корень имбиря вертикально, опирая его конец на доску или столешницу. Возьмите чайную ложку и быстрыми движениями соскабливайте кожуру. После этого можно легко натереть очищенный имбирь, используя ту же ложку.

Альтернативные способы тоже существуют. Некоторые хозяйки используют кусочек чистой наждачной бумаги для удаления кожуры, но этот метод может привести к попаданию пыли в продукт.

Более безопасный и удобный вариант — металлическая губка. Перед тем как начать, имбирь лучше ненадолго замочить в холодной воде. Эта хитрость делает процесс ещё легче.

Эти методы позволяют сократить время на подготовку имбиря, сохраняя при этом его полезные свойства.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



