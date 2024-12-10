Простые советы для идеальной очистки корня имбиря

Имбирь заслуженно считается одним из самых полезных продуктов для здоровья. Однако многих отталкивает процесс его чистки, который кажется сложным и неудобным. К счастью, существуют простые способы, которые помогут быстро и легко справиться с этой задачей.
Британский шеф-повар Джейми Оливер предлагает чистить имбирь не ножом, а с помощью обычной чайной ложки. Метод очень простой:
Альтернативные способы тоже существуют. Некоторые хозяйки используют кусочек чистой наждачной бумаги для удаления кожуры, но этот метод может привести к попаданию пыли в продукт.
Более безопасный и удобный вариант — металлическая губка. Перед тем как начать, имбирь лучше ненадолго замочить в холодной воде. Эта хитрость делает процесс ещё легче.
Эти методы позволяют сократить время на подготовку имбиря, сохраняя при этом его полезные свойства.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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