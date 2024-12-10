Идеальный постный майонез из консервированного горошка

Приготовить постный домашний майонез — задача несложная, если знать правильный рецепт. Эксперты поделились необычным вариантом, который идеально подойдёт для новогодних блюд во время Рождественского поста. Этот майонез легко заменить магазинный, а главное — он будет натуральным, без консервантов и искусственных добавок.
Основой для постного майонеза станет аквафаба — отвар из бобовых, который обладает свойством загустевать, как белок яйца. Её можно получить, специально отварив фасоль, нут или горох, либо использовать жидкость из-под консервированного горошка, что значительно упрощает процесс.
Этот домашний майонез прекрасно подойдёт для постной версии оливье, винегрета или других салатов.
Аквафаба — это название вязкой жидкости, полученной в результате отваривания плодов бобовых культур таких, как нут, фасоль, горох.
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