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Идеальный постный майонез из консервированного горошка

1:49
Еда

Приготовить постный домашний майонез — задача несложная, если знать правильный рецепт. Эксперты поделились необычным вариантом, который идеально подойдёт для новогодних блюд во время Рождественского поста. Этот майонез легко заменить магазинный, а главное — он будет натуральным, без консервантов и искусственных добавок.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Véronique PAGNIER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соус

Основой для постного майонеза станет аквафаба — отвар из бобовых, который обладает свойством загустевать, как белок яйца. Её можно получить, специально отварив фасоль, нут или горох, либо использовать жидкость из-под консервированного горошка, что значительно упрощает процесс.

Ингредиенты для постного майонеза:

  • 80 мл рассола от консервированного горошка (аквафабы),
  • 200 мл рафинированного растительного масла,
  • 50 мл оливкового масла,
  • 1 ч. л. горчицы,
  • 1 ч. л. лимонного сока,
  • 1 ч. л. сахара,
  • 1/4 ч. л. соли,
  • Перец и другие специи по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Перелейте аквафабу, горчицу, лимонный сок, сахар и специи в глубокую ёмкость или чашу для погружного блендера.
  2. Начните взбивать массу, пока она не станет белой. При этом держите блендер неподвижно.
  3. Не поднимая блендер, постепенно добавьте оба вида масла. Продолжайте взбивать, пока масса не загустеет и не приобретёт консистенцию майонеза.
  4. Переложите готовый соус в герметичную ёмкость с крышкой и храните в холодильнике не более 5 дней.

Этот домашний майонез прекрасно подойдёт для постной версии оливье, винегрета или других салатов.

Уточнения

Аквафаба — это название вязкой жидкости, полученной в результате отваривания плодов бобовых культур таких, как нут, фасоль, горох.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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