Секреты приготовления идеального стейка, о которых вы не знали

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Доведите стейки до комнатной температуры

Перед приготовлением дайте стейкам нагреться до комнатной температуры. Это обеспечивает равномерное приготовление. Достаньте их из холодильника и дайте отдохнуть около 30 минут перед приготовлением.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ стейк

Щедро приправляйте

Щедро приправьте стейки солью и перцем непосредственно перед приготовлением. Не бойтесь использовать достаточное количество приправ для усиления вкуса.

Вы также можете добавить другие специи или травы в соответствии с вашими предпочтениями.

Разогрейте поверхность для приготовления

Независимо от того, используете ли вы гриль, сковороду или духовку, убедитесь, что поверхность для приготовления пищи тщательно прогрета. Это помогает приготовить стейки и сохранить сок.

Используйте тач-тест для готовности

Вместо того, чтобы полагаться исключительно на время приготовления, развивайте чувство осязания, чтобы определить степень готовности стейка.

Аккуратно надавите пальцем на центр стейка. Неготовый стейк на ощупь мягкий и губчатый, стейк средней прожарки слегка пружинистый, а хорошо прожаренный — твердый.

Переверните один раз

Избегайте многократного переворачивания стейка во время приготовления. Дайте одной стороне хорошенько обжариться, прежде чем переворачивать ее. Это помогает сделать ароматную корочку и предотвращает сухость стейка.

После приготовления дайте стейку отдохнуть несколько минут перед подачей на стол. Это позволяет соку перераспределяться, в результате чего получается более нежный и ароматный стейк.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

