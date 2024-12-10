Главный враг малышей на кухне: почему детям нельзя давать мёд

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Мёд, несмотря на его популярность и репутацию полезного лакомства, может быть опасным, особенно для детей. Об этом рассказал теледоктор Александр Мясников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пчеловод на пасеке

Мясников предупредил, что в мёде может содержаться ботулотоксин — опасное вещество, способное вызвать ботулизм. Из-за этого детям до года давать мёд категорически нельзя.

"Главный источник ботулизма для детей — мёд", — подчеркнул врач.

Он также напомнил, что мёд не единственный продукт, способный спровоцировать это заболевание. В зоне риска находятся мясные, рыбные и овощные консервы. Родителям следует быть особенно осторожными с этими продуктами и избегать их в рационе малышей.

Эксперт отметил, что, несмотря на полезные свойства мёда, важно употреблять его в умеренных количествах и строго следить за тем, чтобы он не попадал в питание детей младшего возраста.

Уточнения

Ботули́зм — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.



