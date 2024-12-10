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Креативные способы добавления орехов в привычные рецепты

1:32
Еда

Орехи давно зарекомендовали себя как полезный и вкусный продукт, который можно есть как перекус или использовать в кулинарии. Но если проявить немного креативности, орехи могут стать ярким акцентом самых разных блюд. Эксперты поделились оригинальными идеями, как сделать блюда с орехами ещё интереснее.

Грецкие орехи
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкие орехи

Идеи для завтрака:

Миндаль, кешью, грецкий орех, несолёные фисташки — всё это идеальные добавки к утренним блюдам. Они отлично сочетаются с кашами, йогуртами и смузи, добавляя им текстуру и питательные вещества.

Десерты без лишнего сахара:

Чтобы снизить потребление сладкого, попробуйте готовить десерты с орехами. Например, возьмите крупные ядра, обмакните их в растопленный тёмный шоколад и охладите. Полезные и вкусные "конфеты" готовы всего за несколько минут!

Несладкие блюда с орехами:

Орехи можно использовать и в закусках, гарнирах или основных блюдах. Добавьте их в салаты для хрустящей текстуры, используйте в блюдах с рисом или киноа, чтобы сделать гарнир необычным, или попробуйте орехи вместо панировочных сухарей. Особенно хорошо миндаль и грецкий орех подходят для панировки курицы или рыбы.

Орехи — это не только вкусно, но и универсально. Они легко адаптируются в самых разных рецептах и помогают сделать ваш рацион более здоровым и разнообразным.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка — завершающий этап подготовки продукта к жарке. Предназначенный для жарки продукт покрывают пана́дой — слоем сухарей, муки, панировочной яично-мучной смеси или кляром для того, чтобы исключить прилипание кулинарного изделия к жарочной поверхности и тем самым сохранить его целостность, а также получить на поверхности продукта окрашенную поджаристую корочку.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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