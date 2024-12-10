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Как распознать контрафактную икру на полке магазина

1:39
Еда

Цены на икру продолжают расти, и вместе с этим возрастает риск нарваться на подделку. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать настоящий деликатес и не ошибиться.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная икра

На рынке часто встречается имитированная икра — это продукт на основе желатина, который вполне безопасен и даже полезен, если вы сознательно его выбираете. Но если вы рассчитывали на настоящую икру, заплатили за неё, а получили дешёвый аналог, это неприятно.

На что обращать внимание при покупке:

  1. Этикетка и маркировка:
    С мая 2024 года производители икры осетровых и лососевых обязаны использовать код "Честный знак". Сканируйте его, чтобы узнать всю информацию о продукте. На упаковке также должны быть указаны данные производителя, дата изготовления и индекс рыбной промышленности "Р". Ищите слово "икра" на этикетке.
  2. Упаковка:
    Отдавайте предпочтение стеклянным банкам — через них проще оценить качество продукта. Хорошая икра должна быть без сока, без вздутой крышки, с однородными, целыми и рассыпчатыми икринками.

Проверка икры дома:

  1. Сожмите икринку. Если она натуральная, то лопнет, а имитированная из желатина останется целой.
  2. Опустите икру в горячую воду. Настоящая побелеет и осядет на дно, а искусственная растворится и окрасит воду.

Эксперты уверены, что около 30% икры на российском рынке может быть контрафактной. Чтобы не разочароваться, следуйте этим советам.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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