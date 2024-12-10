Как распознать контрафактную икру на полке магазина

Цены на икру продолжают расти, и вместе с этим возрастает риск нарваться на подделку. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать настоящий деликатес и не ошибиться.
На рынке часто встречается имитированная икра — это продукт на основе желатина, который вполне безопасен и даже полезен, если вы сознательно его выбираете. Но если вы рассчитывали на настоящую икру, заплатили за неё, а получили дешёвый аналог, это неприятно.
Эксперты уверены, что около 30% икры на российском рынке может быть контрафактной. Чтобы не разочароваться, следуйте этим советам.
Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
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