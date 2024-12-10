Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит терпеть боль в спине! Эти упражнения точно избавят от страданий
Как понять, что менструальные боли – это не норма
Ошибка большинства водителей зимой: чем опасен отказ от прогрева мотора
Город с тысячелетней историей в часе от Франкфурта
Эти растения используются в медицине, попробуйте их вырастить в своём саду
Чем питаться при похмелье: продукты, которые вернут к жизни
Римское наследие в англосаксонской Англии: новое открытие археологов
Как посадить и ухаживать за колоновидными деревьями дома
Простые способы избавиться от вросших волос: без стресса

Лучшая картошка за 15 минут — подробный рецепт и советы

1:40
Еда

Жареная картошка — простое и вкусное блюдо, которое спасает в любой ситуации, когда нужно быстро приготовить еду. Она идеально сочетается с салатами, овощами, зеленью или даже сельдью, даря гастрономическое удовольствие. Но чтобы картошка получилась вкусной и золотистой, её нужно правильно приготовить.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Шаги для идеальной жарки картошки:

  1. Нарезка:
    Выбирайте форму нарезки по своему вкусу: соломкой, кубиками, ломтиками или четвертинками. Помните, что чем тоньше нарезка, тем быстрее картошка готовится. Это удобно, если вы хотите сэкономить время.
  2. Выбор сковороды:
    Для получения золотистой корочки лучше всего подходит чугунная сковорода. В ней тепло распределяется равномерно, что обеспечивает равномерную обжарку.
  3. Процесс жарки:
    Налейте в сковороду масло и прогрейте его. Добавьте соль перед тем, как положить картофель. Это предотвратит подгорание и поможет добиться красивого золотистого цвета.
  4. Не закрывайте крышку:
    Если хотите хрустящую корочку, не закрывайте сковороду крышкой. Это ключевой момент в процессе жарки.
  5. Перемешивание:
    Когда картошка начнёт подрумяниваться, аккуратно перемешайте её деревянной лопаткой, чтобы сохранить форму кусочков.
  6. Специи и добавки:
    Лук, зелень и специи лучше добавлять в самом конце, чтобы сохранить их свежий вкус и аромат.

Этот метод жарки картофеля поможет вам приготовить аппетитное и хрустящее блюдо, которое станет любимым на вашем столе.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Дрон-катер Гавия. Новое поколение морских беспилотников нацелено на Крымский мост Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Последние материалы
Ошибка большинства водителей зимой: чем опасен отказ от прогрева мотора
Город с тысячелетней историей в часе от Франкфурта
Эти растения используются в медицине, попробуйте их вырастить в своём саду
Чем питаться при похмелье: продукты, которые вернут к жизни
Римское наследие в англосаксонской Англии: новое открытие археологов
Как посадить и ухаживать за колоновидными деревьями дома
Простые способы избавиться от вросших волос: без стресса
Простые способы отучить кошку от прогулок по столам
Какая проблема беспокоит волонтеров-зоозащитников с наступлением холодов?
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.