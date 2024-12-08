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Что будет, если употреблять сырой имбирь? Все преимущества корня

1:25
Еда

В период простуд и ОРВИ важно следить за своим питанием и добавлять в рацион те продукты, которые могут защитить от инфекции. 

имбирь
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
имбирь

Если вы не любите чай с добавлением имбиря, то можно попробовать его употреблять в сыром виде. Вам нужно от корня отрезать небольшой кусочек, взвесить его. Его вес должен составлять примерно 5 грамм, чтобы его можно было употребить. Потом просто его съешьте. Сделайте это утром, а вечером повторите. В общей сложности вы должны съесть 10 грамм имбиря. Это поможет вам не болеть в сезон простуд.

Каковы преимущества сырого имбиря

Имбирь обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь поддержать иммунную систему зимой. Кроме того, имбирь также может помочь снизить уровень воспаления, что может быть полезно для вашего иммунитета. Хроническое воспаление может увеличить риск развития определенных заболеваний и ослабить иммунный ответ.

Имбирь может быть полезен, когда вы уже больны. Он может помочь вашей иммунной системе бороться с бактериями или вирусами, а также уменьшить тяжесть симптомов. Некоторые люди могут испытывать легкую изжогу или боль в животе после его употребления. Тогда уменьшите общее количество или частоту приема.

 

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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