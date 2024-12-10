Полезные свойства миндаля и секрет его приготовления

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндаль — один из самых популярных и полезных орехов, но его свойства раскрываются лучше при правильной подготовке. Как сделать этот продукт максимально полезным и улучшить здоровье, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ миндаль

Миндаль помогает снизить уровень холестерина благодаря содержанию витамина Е и кальция. Рибофлавин и L-карнитин положительно воздействуют на мозг, снижая риск развития болезни Альцгеймера.

Королева рекомендует придерживаться суточной нормы — всего 4 ореха. Перед употреблением миндаль нужно замочить на ночь, чтобы избавиться от ингибитора ферментов, содержащегося в кожице. Утром, сразу после пробуждения, его можно съесть, чтобы получить максимум пользы.

Чем полезен миндаль:

Для костей и зубов: высокое содержание фосфора укрепляет кости и предотвращает остеопороз.

Для сердечно-сосудистой системы: калий снижает давление, а низкое содержание натрия помогает контролировать его.

Для пищеварения: миндаль улучшает прохождение пищи в кишечнике, снижая риск рака толстой кишки.

Благодаря минералам, витаминам и микроэлементам миндаль не только укрепляет организм, но и помогает поддерживать здоровье на долгие годы, подчёркивает Маргарита Королева.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный. Более 80 % миндаля на мировом рынке происходит из США, главным образом из Калифорнии.



