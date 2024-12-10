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Полезные свойства миндаля и секрет его приготовления

1:25
Еда

Миндаль — один из самых популярных и полезных орехов, но его свойства раскрываются лучше при правильной подготовке. Как сделать этот продукт максимально полезным и улучшить здоровье, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

миндаль
Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
миндаль

Миндаль помогает снизить уровень холестерина благодаря содержанию витамина Е и кальция. Рибофлавин и L-карнитин положительно воздействуют на мозг, снижая риск развития болезни Альцгеймера.

Королева рекомендует придерживаться суточной нормы — всего 4 ореха. Перед употреблением миндаль нужно замочить на ночь, чтобы избавиться от ингибитора ферментов, содержащегося в кожице. Утром, сразу после пробуждения, его можно съесть, чтобы получить максимум пользы.

Чем полезен миндаль:

  • Для костей и зубов: высокое содержание фосфора укрепляет кости и предотвращает остеопороз.
  • Для сердечно-сосудистой системы: калий снижает давление, а низкое содержание натрия помогает контролировать его.
  • Для пищеварения: миндаль улучшает прохождение пищи в кишечнике, снижая риск рака толстой кишки.

Благодаря минералам, витаминам и микроэлементам миндаль не только укрепляет организм, но и помогает поддерживать здоровье на долгие годы, подчёркивает Маргарита Королева.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный. Более 80 % миндаля на мировом рынке происходит из США, главным образом из Калифорнии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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