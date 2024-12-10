Полезные свойства миндаля и секрет его приготовления

Миндаль — один из самых популярных и полезных орехов, но его свойства раскрываются лучше при правильной подготовке. Как сделать этот продукт максимально полезным и улучшить здоровье, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.
Миндаль помогает снизить уровень холестерина благодаря содержанию витамина Е и кальция. Рибофлавин и L-карнитин положительно воздействуют на мозг, снижая риск развития болезни Альцгеймера.
Королева рекомендует придерживаться суточной нормы — всего 4 ореха. Перед употреблением миндаль нужно замочить на ночь, чтобы избавиться от ингибитора ферментов, содержащегося в кожице. Утром, сразу после пробуждения, его можно съесть, чтобы получить максимум пользы.
Благодаря минералам, витаминам и микроэлементам миндаль не только укрепляет организм, но и помогает поддерживать здоровье на долгие годы, подчёркивает Маргарита Королева.
Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный. Более 80 % миндаля на мировом рынке происходит из США, главным образом из Калифорнии.
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