Как приготовить глинтвейн для здоровья и настроения зимой

Терапевт Яна Шмелева рассказала, почему глинтвейн можно считать не только вкусным, но и полезным напитком, особенно в холодное время года.
Глинтвейн — настоящий символ зимы, который согревает и создаёт уютную атмосферу. По популярности он может соперничать разве что с какао, однако полезные свойства глинтвейна для многих станут неожиданным открытием.
По словам врача, этот напиток обладает рядом преимуществ: он согревает, стимулирует аппетит и дарит наслаждение своим вкусом. Особенно рекомендуется подавать глинтвейн перед ужином.
Несмотря на пользу, есть категории людей, которым глинтвейн противопоказан. К ним относятся:
Глинтвейн в разумных количествах способен не только согреть, но и поддержать здоровье, подчеркнула Яна Шмелева.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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