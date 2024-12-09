Как приготовить глинтвейн для здоровья и настроения зимой

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Терапевт Яна Шмелева рассказала, почему глинтвейн можно считать не только вкусным, но и полезным напитком, особенно в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глинтвейн

Глинтвейн — настоящий символ зимы, который согревает и создаёт уютную атмосферу. По популярности он может соперничать разве что с какао, однако полезные свойства глинтвейна для многих станут неожиданным открытием.

По словам врача, этот напиток обладает рядом преимуществ: он согревает, стимулирует аппетит и дарит наслаждение своим вкусом. Особенно рекомендуется подавать глинтвейн перед ужином.

Полезные свойства ингредиентов:

Красное вино (в умеренных количествах) укрепляет иммунитет благодаря флавоноидам — природным антиоксидантам, которые снижают уровень "плохого" холестерина и предотвращают образование тромбов. Пряности (имбирь, гвоздика, бадьян, корица) не только обогащают вкус, но и обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами. Добавление изюма, апельсина, лимона или кардамона делает напиток особенно полезным для женщин, способствуя естественному омоложению организма. Для тех, кто избегает алкоголя, глинтвейн можно приготовить на основе гранатового, вишнёвого или виноградного сока. Такой вариант помогает справиться с головной болью, улучшает настроение и подходит даже детям, например, во время простуды.

Противопоказания:

Несмотря на пользу, есть категории людей, которым глинтвейн противопоказан. К ним относятся:

Люди с инсулинозависимым диабетом, Пациенты с острыми поражениями ЖКТ, Лица с заболеваниями центральной нервной системы.

Глинтвейн в разумных количествах способен не только согреть, но и поддержать здоровье, подчеркнула Яна Шмелева.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



