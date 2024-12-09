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Лёгкий рецепт теста для пиццы, который всегда получится

1:49
Еда

Пицца — символ итальянской кухни, который покорил весь мир. Эксперты «Едим Дома» поделились простым рецептом базового теста для пиццы, которое сможет приготовить даже начинающий кулинар.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Для приготовления теста вам понадобятся:

  • 250 г пшеничной муки,
  • 3 ст. л. оливкового масла,
  • 1 ч. л. соли,
  • 20 г свежих дрожжей,
  • 120 мл теплой воды.

Как видно, список ингредиентов минимален — всё гениальное просто.

Шаги приготовления:

  1. Просейте муку в большую миску, добавьте соль и перемешайте.
  2. В другой миске разведите дрожжи в тёплой воде, добавьте 2 ч. л. сахара и хорошо перемешайте.
  3. В муке сделайте углубление, влейте туда дрожжевую смесь и оливковое масло. Начните замешивать тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто липнет к рукам, добавьте немного муки. Если, наоборот, слишком твёрдое — добавьте воды. Месите около 10 минут.
  4. Переложите тесто в миску, присыпанную мукой, накройте тканью и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится в объёме в два раза.
  5. После расстойки раскатайте тесто в круг, добавьте любимую начинку и отправляйте в духовку.

Советы по выпечке:

  1. Выпекайте пиццу при 180°C около 20 минут.
  2. Чтобы получить более хрустящую корочку, подрумяньте тесто в духовке на 4–5 минут перед добавлением начинки.

Этот рецепт поможет приготовить пиццу с идеальным тестом, которая покорит всех за вашим столом.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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