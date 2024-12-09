Пельмени на сковороде — секреты аппетитной корочки от шефов

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени — одно из самых любимых блюд в мире. Их готовят в разных странах, и даже те, кто равнодушен к этому блюду, скорее всего, редкость. Если раньше пельмени подавали исключительно на праздники, то сегодня их можно встретить на любом столе благодаря доступности полуфабрикатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареные пельмени

Традиционно пельмени варят: всего 8-10 минут, и ароматное блюдо из теста с мясной начинкой готово. Однако жареные пельмени становятся всё популярнее, благодаря необычной текстуре и новому вкусу, который раскрывается при этом способе приготовления.

Чтобы жареные пельмени удались, важно соблюдать простые правила. Начните с разогрева сковороды на сильном огне, затем убавьте его и добавьте растительное масло. Равномерно распределите пельмени по сковороде и жарьте их около 5 минут с каждой стороны. После этого уменьшите огонь, переверните пельмени ещё раз, закройте крышку и готовьте 2-3 минуты. Оставьте пельмени потомиться на выключенной плите ещё пару минут, чтобы они дошли до готовности.

Общий процесс займёт около 16 минут, включая время жарки. Советуют дополнить блюдо сметаной или луком для большего аромата. Некоторые предпочитают использовать только сливочное масло, что делает вкус ещё более насыщенным.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.



