Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья

Декабрь — идеальное время для уютных кулинарных экспериментов, и нет ничего более новогоднего, чем имбирное печенье. Этот десерт не только вкусен, но и станет прекрасным поводом собраться всей семьёй за его украшением. Эксперты рассказали, как приготовить стойкую глазурь, которая сделает ваше печенье неотразимым.
Чем гуще глазурь, тем легче рисовать ею узоры.
Для тех, кто хочет постный вариант, есть альтернативный рецепт: соедините 150 г пудры с 1 столовой ложкой воды и 1 столовой ложкой цитрусового сока.
"Глазурь считается готовой, если капля сахара остаётся шариком на блюдце, не растекаясь", — уточняют кулинары.
Чтобы сделать глазурь цветной, используйте пищевые красители. Наносить её удобнее всего с помощью кондитерского мешка или пакета с отрезанным уголком. После украшения печенье оставьте на 10 часов, чтобы глазурь полностью высохла.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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