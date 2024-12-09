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Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья

1:35
Еда

Декабрь — идеальное время для уютных кулинарных экспериментов, и нет ничего более новогоднего, чем имбирное печенье. Этот десерт не только вкусен, но и станет прекрасным поводом собраться всей семьёй за его украшением. Эксперты рассказали, как приготовить стойкую глазурь, которая сделает ваше печенье неотразимым.

Печенье
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Классическая глазурь готовится просто

В миксере взбейте:

  • 1 яичный белок,
  • 1 стакан сахарной пудры,
  • 2 столовые ложки воды,
  • 1 столовую ложку лимонного или апельсинового сока.

Чем гуще глазурь, тем легче рисовать ею узоры.

Для тех, кто хочет постный вариант, есть альтернативный рецепт: соедините 150 г пудры с 1 столовой ложкой воды и 1 столовой ложкой цитрусового сока.

"Глазурь считается готовой, если капля сахара остаётся шариком на блюдце, не растекаясь", — уточняют кулинары.

Ещё один вариант — заварная глазурь

Для её приготовления:

  • Вскипятите 50 мл воды в кастрюле.
  • Уменьшите огонь, медленно всыпьте 300 г сахарной пудры.
  • Добавьте сок цитрусовых и варите смесь, постоянно помешивая, в течение 5 минут.

Чтобы сделать глазурь цветной, используйте пищевые красители. Наносить её удобнее всего с помощью кондитерского мешка или пакета с отрезанным уголком. После украшения печенье оставьте на 10 часов, чтобы глазурь полностью высохла.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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