Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Декабрь — идеальное время для уютных кулинарных экспериментов, и нет ничего более новогоднего, чем имбирное печенье. Этот десерт не только вкусен, но и станет прекрасным поводом собраться всей семьёй за его украшением. Эксперты рассказали, как приготовить стойкую глазурь, которая сделает ваше печенье неотразимым.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Классическая глазурь готовится просто

В миксере взбейте:

1 яичный белок,

1 стакан сахарной пудры,

2 столовые ложки воды,

1 столовую ложку лимонного или апельсинового сока.

Чем гуще глазурь, тем легче рисовать ею узоры.

Для тех, кто хочет постный вариант, есть альтернативный рецепт: соедините 150 г пудры с 1 столовой ложкой воды и 1 столовой ложкой цитрусового сока.

"Глазурь считается готовой, если капля сахара остаётся шариком на блюдце, не растекаясь", — уточняют кулинары.

Ещё один вариант — заварная глазурь

Для её приготовления:

Вскипятите 50 мл воды в кастрюле.

Уменьшите огонь, медленно всыпьте 300 г сахарной пудры.

Добавьте сок цитрусовых и варите смесь, постоянно помешивая, в течение 5 минут.

Чтобы сделать глазурь цветной, используйте пищевые красители. Наносить её удобнее всего с помощью кондитерского мешка или пакета с отрезанным уголком. После украшения печенье оставьте на 10 часов, чтобы глазурь полностью высохла.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



