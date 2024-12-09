Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-4 ошибки полива, которые совершает почти каждый любитель растений
Что делать, если авария произошла из-за снежной колеи
Гниение деревьев: можно ли спасти любимое растение?
Как изменились правила аренды жилья для туристов в Италии
Силовые тяжело даются? Уменьшить боль во время тренировок помогут эти советы
Яна Рудковская показала, какой подарок нашёл под ёлкой её младший сын Арсений
Какой должна быть ваша идеальная помада — нужно учесть всего три критерия
Школьники нашли перспективное лекарство от рака в гусином помёте
Выращивание картофеля: решаем проблему мелких клубней и вытянутой ботвы

Три ошибки, которые разрушают ваш любимый праздничный салат

1:40
Еда

Популярность салата "Селедка под шубой" вовсе не делает его приготовление простым. Даже опытные хозяйки продолжают спорить о правильном количестве и порядке слоев этого блюда. А еще есть вечная проблема: салат может "поплыть", теряя свою привлекательность.

Селёдка под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Селёдка под шубой

Плывущий салат, даже если он вкусен, вряд ли вызовет желание съесть хотя бы кусочек. Но избежать этой кулинарной неудачи вполне реально — важно учитывать несколько ключевых моментов.

Основные ошибки и их решения

1. Выбор майонеза

От качества майонеза зависит консистенция салата. Используйте густой майонез, а не его аналоги на основе сметаны. Такой соус просто не выдержит веса слоев и "размоет" салат.

2. Качество сельди

Экономия на рыбе может стать роковой ошибкой. Если сельдь долго пролежала в рассоле, она выделяет лишний сок, который разрушает структуру блюда. Если другой рыбы нет, перед использованием положите филе на бумажные салфетки, чтобы убрать влагу.

3. Подготовка свеклы

Водянистая свекла — еще одна причина "потопа". Перед сборкой салата натертую свеклу следует поместить в сито или дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Этот шаг значительно улучшит текстуру блюда.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить "Селедку под шубой", которая станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Забудьте о неудачах и радуйте близких идеальным салатом!

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
Шоу-бизнес
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора Аудио 
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Садоводство, цветоводство
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Последние материалы
Чем подкормить растения в зимнем огороде?
Сотрудники магазинов Decathlon во Франции бастуют из-за усиливающегося кризиса
Как правильно солить мясо при жарке, чтобы оно было сочным
Как избежать путаницы на круговых развязках: объясняем простыми словами
От медитации к медицине: открытие, которое изменит подход к антистрессовой терапии
Дышите чистым воздухом: лучшие советы по выбору вентиляции
Цветная капуста не растёт: секреты подкормки капризной культуры
Секреты безупречной кожи на Новый год
Замедлить старение по методу Рианны: певица раскрыла секрет упругости кожи
Певица Анна Седокова показала взрослую красавицу-дочь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.