Рецепты мусахи и сате по-ростовски

Краевед Георгий Багдыков поделился, как в ростовской Нахичевани готовили мусаху и сате. По его словам, эти блюда готовили во многих семьях, в том числе и в его.
Мусаха — это смесь овощей, которые тушат с любым мясным фаршем. Хозяйки могли по своему вкусу добавить немного каких-нибудь специй, пряностей или зелень.
В Греции и Румынии есть похожее блюдо под названием мусака.
Эксперт поделился рецептом мусахи, которую готовила его мамам Галина Багдыкова.
Можете немного разнообразить блюдо. Для этого взбейте яйцо и залейте мусаху. Можете посыпать тёртым сыром.
Рецепт сате от Галины Багдыковой.
Готовность определяйте по моркови.
Это блюдо можно заготовить на зиму. В этом случае сметану и зелень добавлять не нужно, а овощи надо очень хорошо проварить, пишет rostovgazeta.ru.
Муса́ка (греч. μουσακάς; рум. musaca; арм. մուսակա («мусака»); тур. musakka; макед., болг. и сербохорв. мусака/musaka; араб. مسقعة muṣaqqa‘a) — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.
Сате́ реже сатэ́ (индон. и яв. sate), также сатэ́й (малайск. и англ. satay), местный вариант сатти́ (сулу satti) — блюдо индонезийской, малайзийской и ряда других кухонь стран Юго-Восточной Азии.
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