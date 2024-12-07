Рецепты мусахи и сате по-ростовски

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Краевед Георгий Багдыков поделился, как в ростовской Нахичевани готовили мусаху и сате. По его словам, эти блюда готовили во многих семьях, в том числе и в его.

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овощи

Мусаха — это смесь овощей, которые тушат с любым мясным фаршем. Хозяйки могли по своему вкусу добавить немного каких-нибудь специй, пряностей или зелень.

В Греции и Румынии есть похожее блюдо под названием мусака.

Эксперт поделился рецептом мусахи, которую готовила его мамам Галина Багдыкова.

Рецепт мусахи

Ингредиенты

баклажаны,

болгарский перец,

помидоры лук,

любой фарш,

фиолетовый базилик,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Баклажаны порежьте вдоль на пластинки шириной около 1 см. Немного посолите и обжарьте с двух сторон на растительном масле до румяной корочки. Болгарский перец нарежьте дольками, помидоры — кружочками. Лук мелко порубите и добавьте в фарш. Посолите и поперчить. На дно глубокой кастрюли выложите половину баклажанов, затем слоями выложите перец, фарш с луком, нарезанный базилик, помидоры и сверху оставшиеся баклажаны. Каждый слой можно чуть-чуть посолить и поперчить. Подлейте немного бульона или воды. Сверху обязательно положите тарелку, чтобы слои не смещались. Поставьте на огонь и тушите до готовности.

Можете немного разнообразить блюдо. Для этого взбейте яйцо и залейте мусаху. Можете посыпать тёртым сыром.

Рецепт сате

Рецепт сате от Галины Багдыковой.

Ингредиенты

3 кг баклажанов,

1 кг болгарского перца,

1 кг лука,

1 кг помидоров,

1 кг яблок,

0,5 кг моркови,

растительное масло,

соль, перец и лавровый лист.

Приготовление

Баклажаны нарежьте кружочками, болгарский перец — кубиками, лук — полукольцами, морковь — тонкими кружочками, с помидоров и яблок снимите кожицу, удалите у яблок сердцевину и нарежьте кружочками. Все овощи положите в большую кастрюлю, посолите и поперчите. Добавьте лавровый лист и тушите на растительном масле. Добавьте домашнюю сметану и много зелени.

Готовность определяйте по моркови.

Это блюдо можно заготовить на зиму. В этом случае сметану и зелень добавлять не нужно, а овощи надо очень хорошо проварить, пишет rostovgazeta.ru.

Уточнения

Муса́ка (греч. μουσακάς; рум. musaca; арм. մուսակա («мусака»); тур. musakka; макед., болг. и сербохорв. мусака/musaka; араб. مسقعة‎ muṣaqqa‘a) — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.



Сате́ реже сатэ́ (индон. и яв. sate), также сатэ́й (малайск. и англ. satay), местный вариант сатти́ (сулу satti) — блюдо индонезийской, малайзийской и ряда других кухонь стран Юго-Восточной Азии.

