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Рецепты мусахи и сате по-ростовски

2:40
Еда

Краевед Георгий Багдыков поделился, как в ростовской Нахичевани готовили мусаху и сате. По его словам, эти блюда готовили во многих семьях, в том числе и в его.

Овощи
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощи

Мусаха — это смесь овощей, которые тушат с любым мясным фаршем. Хозяйки могли по своему вкусу добавить немного каких-нибудь специй, пряностей или зелень.

В Греции и Румынии есть похожее блюдо под названием мусака.

Эксперт поделился рецептом мусахи, которую готовила его мамам Галина Багдыкова.

Рецепт мусахи

Ингредиенты

  • баклажаны,
  • болгарский перец,
  • помидоры лук,
  • любой фарш,
  • фиолетовый базилик,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Баклажаны порежьте вдоль на пластинки шириной около 1 см. Немного посолите и обжарьте с двух сторон на растительном масле до румяной корочки.
  2. Болгарский перец нарежьте дольками, помидоры — кружочками.
  3. Лук мелко порубите и добавьте в фарш. Посолите и поперчить.
  4. На дно глубокой кастрюли выложите половину баклажанов, затем слоями выложите перец, фарш с луком, нарезанный базилик, помидоры и сверху оставшиеся баклажаны.
  5. Каждый слой можно чуть-чуть посолить и поперчить.
  6. Подлейте немного бульона или воды.
  7. Сверху обязательно положите тарелку, чтобы слои не смещались.
  8. Поставьте на огонь и тушите до готовности.

Можете немного разнообразить блюдо. Для этого взбейте яйцо и залейте мусаху. Можете посыпать тёртым сыром.

Рецепт сате

Рецепт сате от Галины Багдыковой.

Ингредиенты

  • 3 кг баклажанов,
  • 1 кг болгарского перца,
  • 1 кг лука,
  • 1 кг помидоров,
  • 1 кг яблок,
  • 0,5 кг моркови,
  • растительное масло,
  • соль, перец и лавровый лист.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кружочками, болгарский перец — кубиками, лук — полукольцами, морковь — тонкими кружочками, с помидоров и яблок снимите кожицу, удалите у яблок сердцевину и нарежьте кружочками.
  2. Все овощи положите в большую кастрюлю, посолите и поперчите. Добавьте лавровый лист и тушите на растительном масле.
  3. Добавьте домашнюю сметану и много зелени.

Готовность определяйте по моркови.

Это блюдо можно заготовить на зиму. В этом случае сметану и зелень добавлять не нужно, а овощи надо очень хорошо проварить, пишет rostovgazeta.ru.

Уточнения

Муса́ка (греч. μουσακάς; рум. musaca; арм. մուսակա («мусака»); тур. musakka; макед., болг. и сербохорв. мусака/musaka; араб. مسقعةmuṣaqqa‘a) — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.

Сате́ реже сатэ́ (индон. и яв. sate), также сатэ́й (малайск. и англ. satay), местный вариант сатти́ (сулу satti) — блюдо индонезийской, малайзийской и ряда других кухонь стран Юго-Восточной Азии.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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